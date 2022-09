De coëfficiëntenbalans: heeft België het grote doel nu al bereikt?

Drie Belgische zeges in één Europese week is haast ongezien en KAA Gent speelde dan ook nog eens gelijk bij Molde. Een topweek was het, maar hoe vertaalt zich dat in de Belgische coëfficiënt?

Het was al geleden van 30 november 2011 dat er nog eens drie Belgische clubs konden winnen in één week op het Europese toneel. Toen wonnen Standard (2-0 tegen Hannover), Club Brugge (3-4 tegen Maribor) en Anderlecht (1-2 tegen AEK Athene) elk hun wedstrijd in de Europa League. Een kunststukje dat deze week werd overgedaan door Club Brugge (1-0 tegen Leverkusen in de Champions League), Union (0-1 tegen Union Berlin in de Europa League) en Anderlecht (1-0 tegen Silkeborg in de Conference League). Drie zeges met slechts drie doelpunten, wat moet je nog meer hebben?

KAA Gent kon er een ongezien kwartet van maken, maar mocht uiteindelijk in Noorwegen blij zijn met een 0-0-gelijkspel tegen Molde. Het waren ook pas de eerste coëfficiëntpunten die de Buffalo’s dit seizoen mochten opschrijven, nadat ze vorig jaar de Belgische coëfficiënt nog iet of wat hoog konden houden.

In totaal zorgden onze Belgische clubs deze week voor 1.400 coëfficiëntpunten in het landenklassement. Een erg goed begin, want daarmee zitten we nu al over de helft van het aantal punten dat we vorig seizoen bijeen sprokkelden. Nu zitten we namelijk al aan 3.800 punten, vorig jaar stopte het bij 6.600.

Verzamelde coëfficiëntpunten per Belgische club

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 6 1.200 – 4 punten voor groep CL – 2 punten voor zege in groep CL Anderlecht 5 1.000 – 3 punten voor 3x zege in voorrondes ECL – 2 punten voor zege groep ECL Antwerp 4 0.800 – 1 punt voor 2x draw in voorrondes ECL – 3 punten voor 3x zege in voorrondes ECL Union 3 0.600 – 1 punt voor zege voorronde CL – 2 punten voor zege groep EL KAA Gent 1 0.200 – 1 punt voor draw in groep ECL Totaal 19 3.800

De uitstekende prestaties vertaalden zich ook in het landenklassement, waar we over Oostenrijk naar de negende plaats klommen. Op zich levert ons dat voor het seizoen 2024/25 niets extra’s op – alle plaatsen van 7 tot 10 zijn gelijk – maar het vergroot de kloof wel op de belagers voor die tiende plek, die uitzicht biedt op een rechtsreeks ticket voor de Champions League over twee seizoenen, het grote doel van het Belgisch voetbal dit jaar.

Voor die tiende plek ziet het er nu dus al erg goed uit voor ons land, want onze concurrenten kenden geen al te goeie week. Oostenrijk, dat een vertegenwoordiger minder telt dan België, deed het niet slecht met een zege voor Sturm Graz in de Europa League tegen Midtjylland en gelijkspelen van Salzburg tegen AC Milan in de Champions League en Austria Wien tegen Beer-Sheva in de Conference League. 0.800 punten voor Oostenrijk bleken niet genoeg om België voor te blijven.

Senne Lynen maakte de enige goal van de avond voor Union tegen de naamgenoot uit Berlijn. © Belga Image

Als we verder kijken, zijn er nog twee concurrenten voor de tiende plaats: Servië en Noorwegen, twee landen die nog maar twee clubs over hebben in Europa. Voor Servië werd het een week om snel te vergeten met enkel punten voor Partizan in de Conference League. De club uit de hoofdstad bleef steken op een spectaculaire 3-3 tegen Slovacko, terwijl de buren van Rode Ster in eigen huis onderuit gingen tegen Monaco. Het resultaat: 0.250 coëfficiëntpunten voor de Serviërs, aangezien zij met vier in plaats van vijf clubs aan deze campagne begonnen.

Ook voor Noorwegen werd het geen al te succesvolle week. De noorderlingen hebben met Bodö/Glimt (Europa League) en Molde (Conference League) ook twee vertegenwoordigers en beide kwamen niet verder dan een gelijkspel tegen respectievelijk PSV en KAA Gent. Resultaat: Noorwegen verzamelde 0.500 coëfficiëntpunten. De Buffalo’s hadden met een zege de Noren bijna buitenspel kunnen zetten.

De kloof met beide landen is echter aanzienlijk. Zo telt Servië al 2.675 punten minder dan ons land, Noorwegen staat al op 4.550 punten afstand, een bijna onoverbrugbare kloof. Is het doel van onze Belgische clubs nu al bereikt? Het ziet er alleszins al erg mooi uit. Nu is het zaak om deze vorm vast te houden en zoveel mogelijk punten te blijven sprokkelen.

Stand landenklassement