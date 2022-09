De coëfficiëntenbalans: slechts vier landen doen beter dan België

Met opnieuw drie zeges en een gelijkspel kende België al voor de tweede week op rij een uitstekende Europese week. Welk effect heeft dat op onze coëfficiëntenranking?

Drie overwinningen en een doelpuntenloos gelijkspel, dezelfde rijke oogst als vorige week. Alleen scoorden onze Belgische clubs er nu wel op los. Samengeteld kwamen Club Brugge, Union, KAA Gent en Anderlecht aan 10 goals, op de eerste speeldag waren het er nog maar drie. Een ruime overwinning in Europa, met de 0-4-zege van Club in Porto als hoogtepunt, het kan dus toch voor de Belgische ploegen. Bovendien pakte het viertal nog steeds maar twee tegendoelpunten op acht wedstrijden. Een ijzersterke verdediging. Meer nog, na twee weken is België nog steeds ongeslagen op het Europese toneel. Ongezien. Enkel Hongarije, verrassend genoeg, doet op dat vlak even goed als ons landje. Een uitstekende avond voor de coëfficiënt van onze Belgische clubs, dus.

KAA Gent kon donderdag voor de eerste keer van een overwinning in Europa proeven na vijf wedstrijden zonder zege. De Buffalo’s speelden namelijk op de eerste speeldag gelijk tegen Molde, verloren in de voorrondes tweemaal kansloos van het Cypriotische Omonia en begin dit kalenderjaar moesten ze ook tweemaal het onderspit delven tegen PAOK in de 1/8 finales van de Conference League.

Met die eerste zege is KAA Gent wel nog steeds de slechts presterende Belgische club in Europa, al zal dat nog wel snel veranderen. Aan kop staat, niet verrassend, Club Brugge na de 6/6 in de Champions League en de vier gratis punten voor deelname aan de groepsfase van het kampioenenbal.

Verzamelde coëfficiënt per Belgische club

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 8 1.600 – 4 punten voor groep CL

– 4 punten voor 2x zege in groep CL Anderlecht 6 1.200 – 3 punten voor 3x zege in voorrondes ECL

– 2 punten voor zege groep ECL

– 1 punt voor draw groep ECL Union 5 1.000 – 1 punt voor zege voorronde CL

– 4 punten voor 2x zege groep EL Antwerp 4 0.800 – 1 punt voor 2x draw in voorrondes ECL

– 3 punten voor 3x zege in voorrondes ECL KAA Gent 3 0.600 – 2 punten voor zege groep ECL

– 1 punt voor draw groep ECL Totaal 26 5.200

Door de nieuwe bijdrage van 1.400 coëfficiëntpunten doet België het dit jaar uitstekend in het landenklassement. In totaal pakten onze Belgische clubs al 5.200 punten voor de nationale coëfficiënt. Ter vergelijking: sinds het uitstekende seizoen 2016/17, toen België uitkwam op 12.500, deden we niet meer beter dan 7.800. Aan dit tempo gaan we zeker beter doen.

Maar wat levert ons dat nu exact op? Zoals u ondertussen al weet, is het grote doel voor dit jaar een plek in de top tien, zodat er in het seizoen 2024/25 opnieuw een plaatsje weggelegd is voor de Belgische kampioen in de groepsfase van de Champions League. Dat hebben we niet voor volgend seizoen door onze dertiende plaats van vorig jaar. Goed nieuws op dat vlak: België is door de uitstekende run van de voorbije twee weken al een plekje opgeschoven, van de tiende naar de negende plek. En waar we na de vorige speeldag nog op gelijke hoogte stonden met Oostenrijk, hebben onze clubs nu afstand genomen van het Alpenland.

Die tiende plek, met ondertussen al 1.200 punten voorsprong op Oostenrijk en daarachter zelfs al 3.825 op Servië en 5.450 op Noorwegen, lijkt nu eigenlijk al een zekerheid te zijn. Maar laten we nu ook eens omhoog kijken. Op de achtste plaats staat Schotland en dat land zijn we met rasse schreden aan het inhalen. Aan het begin van het seizoen bedroeg de kloof nog 4.900 punten, nu nog maar 2.600. Dat België Oostenrijk dit seizoen nog inhaalt, is reëel. De Schotten hebben nog maar drie clubs over in Europa, met Celtic en Rangers in de Champions League en Hearts in de Conference League. Dat zij nog veel punten gaan pakken, lijkt onwaarschijnlijk. Op zich maakt die achtste plaats echter niets uit, want de nummers 7 tot en met 10 mogen hetzelfde aantal clubs uitvaardigen in Europa, maat het is toch maar leuk meegenomen.

België is dus aan een uitstekend seizoen bezig. Meer nog, slechts vier landen pakten dit jaar meer coëfficiëntpunten: Tsjechië (13e, 5.250), Portugal (7e, 5.333), Liechtenstein zowaar (36e, 5.500) en Spanje (2e, 5.571). Laat dat nieuw record maar komen!

Stand landenklassement