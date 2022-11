De uitzonderlijke Europese campagne van de Belgische clubs in 5 cijfers

Vier Belgische clubs in Europa na Nieuwjaar, dat is meer dan een succesvolle campagne. Een terugblik in vijf cijfers.

11

Het aantal punten dat Club Brugge behaalde in hun Champions Leaguegroep. Blauw-zwart deed zo beter dan de 10 punten van KAA Gent in de Champions League van 2015/16, in een poule met ook nog Zenit, Valencia en Lyon. Anderlecht behaalde dan weer een hoger aantal in 2000 toen paars-wit voor Man. United, PSV en Dynamo Kiev.

Het hoogtepunt van de Brugse campagne was de 0-4-zege op het veld van Porto. Het schreef toen geschiedenis, want enkel Liverpool slaagde er eerder in om in het Estadio do Dragão vier keer te scoren.

5

Het aantal clean-sheets van Simon Mignolet en zijn verdedigers in de zes CL-groepswedstrijden. Ondanks de vier tegendoelpunten tegen Porto, kreeg Club nooit minder tegendoelpunten te verwerken. De runner-up van Thibaut Courtois bij de nationale ploeg gaf onder meer doelmanles in het Wanda Metropolitano tegen Atlético. Ondanks 14 pogingen van de Colchoneros en een verwachte 3,6 tegendoelpunten hield Mignolet stand. Zonder twijfel een van de beste individuele prestaties van deze groepsfase.

Alleen Manchester City en Bayern München, met twee tegendoelpunten, hebben het dit jaar beter gedaan dan de verdediging van Club. Ter vergelijking, Big Si kende vorig seizoen nog een dramatische groepsfase met maar liefst 20 tegengoals.

4

Het aantal Belgische ploegen dat de Europese winter doorkomt. Een unieke prestatie sinds de invoering van de nieuwe competitieformaten, ook al werd die prestatie 33 jaar geleden al geleverd. Met de komst van een derde Europacup waren de kansen van onze vertegenwoordigers om de winter door te komen toegenomen, maar er werd niet verwacht dat ze een 4/4 zouden halen, met onder meer ook groepswinst voor Union in de Europa League.

Onze clubs zullen zichzelf echter in de volgende ronde moeten overtreffen om de mooie campagne van 2016-2017 te evenaren, toen drie van onze vertegenwoordigers de winter doorkwamen. Anderlecht en Genk haalden zelfs de kwartfinales, waar ze respectievelijk tegenover Manchester United en Celta Vigo stonden. De Buffalo’s werden bij de laatste acht het slachtoffer van het volledig Belgische duel tegen de Limburgers.

Aangezien Club Brugge bij de laatste acht tegenover een zeer grote ploeg kan staan (Bayern München, Real Madrid, Chelsea, enz.) en Anderlecht en La Gantoise in de volgende ronde tegenover een derde ploeg uit de Europa League komen te staan, lijken de kansen om het ver te schoppen in de verschillende competities minder groot dan vijf jaar geleden.

Maar met een WK dat het clubseizoen in tweeën snijdt en een wintermercato die drukker kan zijn dan normaal, zal de vorm van de clubs er helemaal anders uitzien in februari.

4

Het aantal doelpunten van de topschutter van de Belgische clubs in deze groepsfase. Victor Boniface van Union wist donderdag niet te scoren, terwijl Hugo Cuypers in de slotseconden van de wedstrijd tegen Molde zijn vierde doelpunt maakte vanaf de strafschopstip.

Bij Club Brugge was Ferran Jutglà de meest productieve speler. De Spanjaard scoorde twee keer, samen met de verbazingwekkende Kamal Sowah. Beide mannen scoorden evenveel als Gustaf Nilsson en Teddy Teuma van Union en Vadis Odjija, de aanvoerder van Gent. Anderlecht, dat zes keer scoorde, had evenveel verschillende scorers.

Ter vergelijking: Kylian Mbappé (PSG) en Mohamed Salah (Liverpool) zijn de topschutters in de Champions League, met zeven goals. In de Europa League hebben Vitor Oliviera van Braga, een van de tegenstanders van de Unionisten, en Santiago Gimenez (Feyenoord) vier doelpunten op hun naam staan. In de Conference League, tot slot, staat Artem Dovbyk van Dnipro-1 aan de leiding met vijf doelpunten.

10,600

Het aantal coëfficiëntpunten dat België al behaalde dit seizoen. Dat is 4.000 meer dan vorig jaar. In het succesvolle seizoen 2016/17 haalden onze vertegenwoordigers 12.500 op, een totaal dat dit jaar met wat geluk nog behaald kan worden.

De 9.600 punten van het seizoen 2014/15 en de 10.100 van de campagne 2011/12, de twee andere topjaren deze eeuw, zijn al van de baan.

