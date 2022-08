Europees voetbal aan Den Dreef: Union speelt EL-matchen in stadion OH Leuven

Union Sint-Gillis speelt zijn drie thuiswedstrijden in de groepsfase van de Europa League komend najaar in het King Power At Den Dreef Stadion in Leuven. Dat hebben beide clubs dinsdag bevestigd.

Union mag om veiligheidsredenen geen Europees voetbal spelen in het eigen charmante en van nostalgie doordrongen, maar kleine en verouderde Joseph Marien-stadion. De vicekampioen week om die reden al voor de derde voorronde van de Champions League uit naar Leuven, waar de Rangers een 2-0 om de oren kregen. Voor de laatste voorronde van de Champions League zou RUSG uitwijken naar het Lotto Park van de buren van RSC Anderlecht, voor de groepsfase van het kampioenenbal was het grote Koning Boudewijnstadion een optie.

Maar Union kraakte in de terugmatch tegen de Rangers en verspeelde de Champions League-kwalificatie. De Unionisten kwamen zo meteen in de poules van de Europa League terecht, waarvan ze de thuiswedstrijden in Leuven zullen spelen. ‘We kregen heel wat positieve reacties van onze fans na de zinderende avond en overwinning tegen Rangers FC in Leuven’, zegt Union-CEO Philippe Bormans. ‘We zijn dus tevreden met dit akkoord met OH Leuven voor de huur van het King Power at Den Dreef Stadion. Ik wil OHL bedanken voor de bereidwilligheid om mee te werken aan een oplossing.’

‘Het blijft natuurlijk jammer dat we niet in ons eigen stadion kunnen spelen’, vervolgt Bormans. ‘Dit bewijst ook wel dat de nood aan een nieuw eigen stadion hoog is, ook voor onze wedstrijden in de Jupiler Pro League. We hopen onze fans dus massaal in Leuven te krijgen voor de Europese donderdagavonden en dat we daar opnieuw de gekende Union-sfeer kunnen creëren.’

Ook Peter Willems, CEO van de Leuvenaars, is tevreden met het akkoord. ‘We helpen Union met plezier zodat het zijn wedstrijden in de groepsfase in de Europa League in het King Power at Den Dreef Stadion kan afwerken. Na de eerste geslaagde samenwerking voor de wedstrijd tegen Rangers komen er nu nog drie wedstrijden bij. We gaan actief in gesprek met onze buurt en nemen proactief alvast enkele maatregelen om de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. We zullen ook een deel van de inkomsten aanwenden voor onze community-werking en zo ook iets teruggeven aan onze buurt. We gaan er allemaal samen een voetbalfeest van maken.’

Vrijdag staat de loting voor de groepsfase op de planning. De eerste groepswedstrijd is voorzien op donderdag 8 september.