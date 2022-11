Groepswinnaar Union verliest van Union Berlin: 0-1

Union Sint-Gillis heeft donderdag op de slotspeeldag van de groepsfase van de Europa League met 0-1 verloren van Union Berlin. Sven Michel (6.) zorgde in Leuven voor het enige doelpunt van de avond.

De koploper in de Bundesliga verzekerde zich zo als tweede van overwintering in de Europa League. Union was na een knappe 13/15 al zeker van de groepswinst en een plaats in de achtste finales.

Union Berlin toonde van bij de aftrap de meeste drang naar voren. Na zes minuten moest Michel zijn voet maar uitsteken om een voorzet van Becker voorbij Union-doelman Moris te werken, 0-1. De bezoekers bleven baas en Becker toonde zich met een knap schot.

Op slag van rust was er pas de eerste kans de thuisploeg. Adingra vlamde recht op doelman Ronnow.

In de tweede helft ging het spel op en neer. Union Sint-Gillis dreigde opnieuw via Adingra, Moris moest na een flater van Sykes tussenkomen om Becker van een tweede bezoekende treffer te houden. In het slot behield Union Berlin de controle. De thuisploeg kwam via de ingevallen Boniface nog een keer dichtbij de gelijkmaker, maar die viel niet.

Eindstand: 0-1. Union beëindigt groep D in de Europa League als eerste met 13 punten, gevolgd door Union Berlin (12 punten). Braga gaat als derde met 10 punten naar de Conference League. De Portugezen wonnen donderdag nog met 2-1 van rode lantaarn Malmö (0 punten).