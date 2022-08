KAA Gent ook in Cyprus met 2-0 onderuit en moet naar Conference League

Geen Europa League voor KAA Gent. De Buffalo’s konden ook in Cyprus niet veel in de pap brokken en verloren met 2-0.

Toen het rustsignaal weerklonk, was het kalf al volledig verdronken. Andronikos Kakoulis (18.) en Charalampos Charalampous (36.) trokken de kwalificatie voor de Cypriotische bekerwinnaar over de streep. In de tweede helft konden de Buffalo’s zelfs geen aansluitingstreffer meer forceren in het sfeervolle Neo GSP Stadium. Het was Davy Roef die halverwege de tweede helft een derde doelpunt van de gastheer voorkwam.

De Buffalo’s moeten door hun eliminatie vrede nemen met een plek in de groepsfase van de Conference League.