Staatskritiek, kerstliederen en gratis bier: Union Berlin is geen gewone club

Union Berlin, donderdag tegenstander van Union in de Europa League, is dit seizoen de revelatie in de Bundesliga. Maar trainer en spelers blijven uitermate zelfkritisch.

Union Berlin is aan zijn vierde seizoen in de Bundesliga bezig. Lang leek de club uit de voormalige DDR niets te voelen voor een avontuur op het hoogste niveau omdat het bang was zich financieel voorbij te lopen. Het maakte van Union een aparte club die al voor de hereniging zijn eigen koers probeerde te varen.

Geregeld lieten supporters horen dat ze zich niet konden vinden in de politieke koers van de DDR, de tribunes werden een decor van moedig maar ook angstig verzet. Er werden staatskritische liederen gezongen en als de ploeg in een wedstrijd een vrijschop kreeg en de tegenstander een muur vormde, riepen ze luid en duidelijk: ‘Die Mauer muss weg.’ De muur, die Duitsland en Berlijn in twee delen splitste, stond amper één kilometer verder.

Geraamte

Uiteindelijk viel de sportieve voortuitgang niet meer te stoppen en promoveerde Union in 2019. Het leerde commercieel te denken, redde zich in het eerste jaar en kwalificeerde zich vervolgens twee seizoenen na elkaar voor Europees voetbal. Het is het werk van de bezonnen Zwitserse trainer Urs Fischer.

Maar tot euforie leidde dat nooit. Union houdt de voeten stevig op de grond. Ook nu het in de Bundesliga op een knappe vierde plaats staat. Union zit in een ontwikkelingsproces en dat is opmerkelijk. Elk jaar vertrekken een aantal belangrijke spelers, maar ze worden telkens weer probleemloos vervangen. Een aantal routiniers blijven het geraamte van de ploeg vormen. Dat zorgt voor stabiliteit en een 3-5-2-systeem waaraan slechts zelden wordt getornd.

Kaarsen branden

Dat de ploeg zich aan zijn structuur houdt is de graadmeter voor het succes. Daarbij komt dit seizoen dat er zeer efficiënt wordt afgewerkt. Met twaalf doelpunten uit vijf wedstrijden heeft Union de beste aanval na Bayern München.

Maar apart blijft de uit de arbeiderswijk Köpenick afkomstige club. Al is het alleen maar omdat er de dag voor kerstavond in het stadion door de supporters kerstliederen worden gezongen en omdat er dan in het stadion alleen kaarsen branden. En omdat er cafés zijn waar je gratis een pint kan drinken als de ploeg heeft gewonnen.