Union Berlin, ‘Bomber’ Becker en de middenvinger naar de Super League

Union staat in de laatste wedstrijd van de Europa League tegenover de Duitse naamgenoten van Union Berlin, een ploeg die om meerdere de laatste tijd vaker in het nieuws kwam.

Heeft u dit seizoen al eens gekeken naar de stand in de Bundesliga? Geen Bayern München aan de leiding, ook geen Dortmund, wel Union Berlin, weliswaar met één punt voorsprong op de Rekordmeister. De Berlijnse Unionisten zitten ondertussen in hun vierde seizoen in de Bundesliga en hebben er al een bijzonder parcours opzitten. Het eerste seizoen was het vooral alle hens aan dek om in de Duitse eerste klasse te blijven, maar daarna ontplofte de club An der alten Försterei met twee opeenvolgende kwalificaties voor de Europa League.

En ook dit jaar doet het dus gewoon weer mee met de grote jongens in Duitsland. ‘Op naar de Super League’, tweette de club een tijdje geleden toen het die koppositie pakte. Dat Union Berlin daar nu staat, is ook een regelrechte middenvinger naar de topclubs die die overkoepelende competitie willen opzetten. De club uit de hoofdstad valt namelijk op geen enkele manier te vergelijken met een Real Madrid of Manchester City.

Voor de supporters hoeft de hele grootheidswaanzin van het voetbalwereldje namelijk niet. De club wordt gerund als een provinciale kleinere club met zorgvuldige aandacht voor de centjes en met erg trouwe supporters. Een trouwe en ook politiek erg uitgesproken groep. Zo werd in 1988 al eens ‘de muur moet vallen’ gezongen, omdat Union Berlin bij de splitsing van Duitsland aan de oostkant was gevallen, en werd er maar al te graag kritiek gegeven op de politiek van de DDR.

Bovendien zijn ze in An der alten Försterei wel fan van kerstliedjes, want op Kerstmis komen er 30.000 fans samen met te verbroederen en samen te zingen.

In tegenstelling tot die andere topclubs maakte Union ook pas drie jaar geleden de klik om economischer te denken en met miljoenen te gooien om spelers naar Berlijn te halen. Daarvoor was Union gehuld in financiële problemen en werd het zelfs à la KV Mechelen gered door de fans. Dat allemaal vanuit de zogeheten ‘ijzeren geest’ van de supporters.

‘Bomber’ Becker

Ondertussen is Union na 30 jaar geleden opnieuw van de partij in de Bundesliga en blijft het alles wat op zijn eigen manier doen. Geen hypes volgen, niet al te veel geld uitgeven, de fans trouw blijven. Het is allemaal het werk van voorzitter Dirk Zingler, een man met de voeten op de grond en ook nog eens Unionfan. Hij wordt bijgestaan door een sterk duo met technisch directeur Oliver Ruhnert en coach Urs Fischer. De eerste zorgt voor de koopjes, met onder meer Taiwo Awoniyi die voor 6 miljoen werd aangekocht, en de laatste laat ze schitteren in de Bundesliga. Zo werd op diezelfde Awoniyi 14 miljoen euro winst gemaakt toen hij na enkele seizoenen voor 20 miljoen euro vertrok naar Nottingham Forest.

Het sterke aan dit Union is dat het sterkhouders kan verkopen en gewoon nieuwe in de plaats krijgt. Hetzelfde gebeurde met de vervanger van Awoniyi, Sheraldo Becker. De Surinaamse Nederlander kreeg zijn opleiding bij Ajax maar kon pas drie jaar geleden via ADO Den Haag de stap naar Duitsland zetten. En het was ook wachten tot dit seizoen tot de ondertussen al 27-jarige spits volledig ontplofte. In 12 wedstrijden in de Bundesliga scoorde hij al zes keer en gaf hij vier assists.

Aan het begin van het seizoen was hij dodelijk efficiënt met zes doelpunten uit tien schoten op doel. Sinds eind september staat de Nederlander die vorig jaar koos voor de Surinaamse nationale ploeg echter droog, maar toch kreeg hij al de bijnaam ‘Bomber’ Becker, in de voetsporen van de echte ‘Bomber’ Gerd Müller. Kan hij het ook waarmaken tegen het Brusselse Union en de Berlijnse club in eigen land naar ongeziene toppen leiden?