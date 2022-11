Union-coach Geraerts heeft nog honger: ‘Bundesliga-leider treffen is mooie motivatie’

Union Sint-Gillis is al zeker van de eerste plaats in groep D en bijhorende kwalificatie voor de achtste finales van de Europa League, maar de Brusselaars zullen donderdag (21 uur) aan Den Dreef in Leuven, op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase, de voet niet van het gaspedaal halen tegen de naamgenoten van Union Berlijn. ‘Ik vrees geen verslapping’, zei coach Karel Geraerts woensdag op een persconferentie.

‘We gaan het opnemen tegen de koploper van de Bundesliga, een van de beste competities ter wereld. Dat is een mooie bron van motivatie en een mooie uitdaging voor de spelers’, vertelde Geraerts over de verrassende huidige koploper in de Duitse eerste klasse. ‘Het is een team dat de laatste twee seizoenen heeft verrast met een parcours dat enigszins vergelijkbaar is met het onze. Ik denk dat beide clubs een voorbeeld zijn dat niets onmogelijk is in het voetbal.’

Union heeft de groepswinst al op zak maar kan donderdagavond nog de rol van scherprechter spelen, want Berlijn (9 punten) en Braga (8 punten), dat Malmö ontvangt, strijden om de tweede plaats in de groep. “We moeten eerlijk zijn tegenover beide clubs”, zei Geraerts. ‘Ik probeer altijd een team op te stellen dat kan winnen. Ik houd rekening met veel parameters voordat ik keuzes maak.’

Met nu al dertien punten kan Union het tweede beste puntentotaal van een Belgische ploeg in Europa neerzetten, bij winst donderdag. Alleen RSC Anderlecht deed beter in het seizoen 2011/12 met een 18/18 in de Europa League. ‘Ik kijk niet naar dat soort dingen. Ik ben er vooral op gericht dat de club zijn best doet in Europa. We hebben gewerkt aan de Belgische coëfficiënt in Europa, maar we zijn niet de enigen’, besloot Geraerts.