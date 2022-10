Union haalt 1-3-achterstand op tegen Braga en is zeker van Europese overwintering

Union heeft donderdag 3-3 gelijkgespeeld tegen Braga en is zo al zeker van minstens overwintering in de Conference League.

Na een gelijkopgaand wedstrijdbegin kwam Braga op het kwartier op voorsprong in Den Dreef. Oliveira rondde een snelle uitbraak af, Union-doelman Moris ging daarbij niet vrijuit. Vijf minuten later hing Boniface de bordjes in evenwicht. De spits trof raak in de draai, op aangeven van Nieuwkoop. De Brusselaars leken door te gaan op hun elan, maar op vrije trap kopte opnieuw Oliveira de 1-2 binnen: een koude douche. De Portugese aanvaller liet niet veel later zowaar een hattrick optekenen, hij verschalkte Moris met een stifter nadat hij te veel ruimte kreeg van de Union-verdediging.

Na de pauze voerde Union de druk op tegen het nummer drie in de Portugese competitie. Vanzeir kopte op hoekschop de 2-3 tegen de netten. Een kopbal van Boniface belandde in de handen van Matheus. Moris hield Union in de match met saves op pogingen van Gomes en Ricardo Horta. Met een buffelstoot op een voorzet van Lapoussin lukte Boniface de gelijkmaker net voorbij het uur. Braga zag sterretjes. Adingra bestookte het Portugese doel. Union drong nog aan, maar een winnende treffer zat er niet meer in.

In de stand telt Union nu 10 punten, Braga heeft er 7. Om 21u staat Union Berlijn (3 ptn) tegenover Malmö (0 ptn). Na het gelijkspel tegen Braga is Union al zeker van minstens de derde plaats, goed voor overwintering in de barrages van de Conference League.