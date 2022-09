Union haalt achterstand op en legt Malmö met 3-2 over de knie

Union heeft donderdag een 3-2-zege geboekt tegen het Zweedse Malmö op de tweede speeldag in Europa League-groep D. Joseph Ceesay bracht de bezoekers in de zesde minuut op voorsprong in Den Dreef in Leuven. Christian Burgess (17.) hing de bordjes snel in evenwicht. In de tweede helft kwam Malmö opnieuw op voorsprong via Isaac Kiese Thelin (57.), maar Union haalde de achterstand nog op dankzij Teddy Teuma (69.) en Victor Boniface (71.).

De Zweedse kampioen begon uitstekend aan de partij. Na zes minuten klopte Ceesay Union-doelman Moris in de korte hoek: 0-1. Het team van Karel Geraerts liet de kopjes echter niet hangen. Teuma schilderde de bal op het hoofd van Burgess, die raak kopte. Lynen knalde nadien op Malmö-doelman Dahlin. Na een vrije trap van Teuma trapte Kandouss de bal in een tijd binnen, maar hij stond nipt buitenspel. Kandouss was even later opnieuw dicht bij de 2-1, zijn deviatie werd gekeerd door Dahlin.

Net voor het uur was er een nieuwe domper voor Union. Beijmo vond Thelin ter hoogte van de strafschopstip. De voormalige aanvaller van RSC Anderlecht trapte de 1-2 tegen de netten. Union-aanvoerder Teuma bracht zijn team echter langszij met een knap afstandsschot van buiten de zestienmeter. En amper twee minuten later gaf het scorebord 3-2 aan. Na een mooie combinatie met Lapoussin gebruikte Boniface goed zijn lichaam om de winnende goal te maken. De Belgische vicekampioen ontsnapte nog aan de 3-3, Berget kopte nipt over.

Na de 0-1-stuntzege tegen Union Berlijn op de eerste speeldag telt de Brusselse traditieclub 6 punten, goed voor de tweede plaats in de stand. Braga, dat met 1-0 won van Union Berlijn, leidt met evenveel punten. Union Berlijn en Malmö zijn puntenloos. Op de volgende speeldag gaat Union begin oktober op bezoek bij Braga.