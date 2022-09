Union stunt op eerste speeldag bij naamgenoot Union Berlin

Union heeft donderdag meteen zijn visitekaartje afgegeven in de Europa League. De Brusselaars wonnen met 0-1 bij Bundesliga-revelatie Union Berlin. Senne Lynen maakte in het slot van de eerste helft het enige doelpunt van de partij. In de andere wedstrijd in groep D won het Portugese Braga donderdag met 0-2 bij het Zweedse Malmö.

In een gelijkopgaande openingsfase in het Stadion An der Alten Försterei was de beste kans voor de thuisploeg. Een schot van Behrens ging via Kandouss rakelings naast. De bezoekers probeerden gevaar te creëren op de tegenaanval en dat lukte wonderwel vijf minuten voor rust. Boniface bediende na een knappe actie Lynen en die werkte in de rechterbenedenhoek af, 0-1.

Na de pauze dreigde Behrens voor Union Berlin met een kopbal, maar Moris ging goed plat. Een kopstoot van Vanzeir zeilde over. Union bleef vrij makkelijk overeind in de Duitse hoofdstad. Een slotoffensief van de thuisploeg kwam er niet meer. Diep in de toegevoegde tijd kreeg de ingevallen Sven Michel nog rood na een fikse overtreding op Teuma. Union vertrok met drie punten in de tas uit Duitsland.

Volgende week donderdag ontvangen de Brusselaars in Leuven op de tweede speeldag Malmö.