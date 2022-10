Union wint in Malmö en is zeker van groepswinst in Europa League

Union Sint-Gillis heeft op de vijfde speeldag van de Europa League de groepswinst in groep D over de streep getrokken met een vlotte 0-2 overwinning op het veld van het Zweedse Malmö.

In het zog van groepswinnaar Union Sint-Gillis (13 punten), dat zeker is van de achtste finales in de Europa League, wipt Union Berlijn (9) over Braga (7) naar de tweede plaats. Malmö sluit troosteloos de rij met geen enkel punt.

Op de slotspeeldag maakt Union Berlijn over een week de verplaatsing naar Union Sint-Gillis en komt Malmö over de vloer bij Braga.

Wedstrijdverslag Malmö-Union

Na 10 minuten spelen had de Belgische vicekampioen al een voorsprong beet op Zweedse bodem. Lazare Amani bewaarde in de zestien het overzicht en legde terug op aanvoerder Teddy Teuma, die de bal vervolgens buiten het bereik van Ismael Diawara in doel plaatste. In het slot van de eerste helft zag Dante Vanzeir na een knappe actie zijn schot eerst nog gekeerd worden met een beenveeg, maar in de daaropvolgende aanval klopte Lazare Amani (42.) Diawara een tweede maal na een een-tweetje met Teuma.

Na de pauze slaagde de thuisploeg er niet meer in om de aansluitingstreffer te forceren. Op hetzelfde tijdstip boekte Union Berlijn in eigen huis een krappe zege tegen Braga in de andere wedstrijd in de poule (1-0). Robin Knoche (68.) kroonde zich tot matchwinnaar namens de hoofdstedelingen met een omgezette penalty.