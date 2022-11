Ex-FIFA-voorzitter Blatter: ‘Keuze voor Qatar was een vergissing’

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter zegt spijt te hebben van de keuze voor Qatar voor het WK voetbal 2022. De keuze voor Qatar, die omstreden is omwille van mensenrechten en klimaatkwesties, is volgens Blatter ‘een vergissing’ gezien ‘de kleinheid’ van het land. Dat zegt hij in een interview dat dinsdag gepubliceerd is door titels van de Zwitserse mediagroep Tamedia.

‘Het voetbal en het WK zijn hiervoor te groot’, aldus Blatter. ‘Het ging om een foute keuze en ik droeg daar toen de verantwoordelijkheid voor als voorzitter van de FIFA.’

Aanvankelijk wilde het uitvoerend comité het WK 2018 toekennen aan Rusland en dat van 2022 aan de Verenigde Staten, klinkt het. ‘Dat zou een gebaar van vrede geweest zijn als die twee politieke tegenstanders het WK na elkaar georganiseerd zouden hebben’, aldus Blatter. Belangrijke stemmen zouden vervolgens evenwel Qatar naar voren geschoven hebben.