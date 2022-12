Ex-voetballer, zakenman, toernooidirecteur: de ongewone weg van Philipp Lahm

Nu de rook rond het WK is opgetrokken, wordt het EK in Duitsland het volgende groot toernooi. Met ex-international Philipp Lahm als een van de uithangborden.

Op 14 juni 2024 wordt in München de openingswedstrijd van het EK gespeeld. Tegen dan moet de op drift geslagen Duitse nationale ploeg een nieuwe identiteit zien te vinden. Philipp Lahm (39) wordt toernooidirecteur van dit evenement. De voormalige flankverdediger, door Pep Guardiola even tot defensieve middenvelder omgevormd, voetbalde vijftien jaar voor Bayern München en speelde 113 interlands.

Nadat hij in 2014 met de Mannschaft als aanvoerder wereldkampioen werd, zette hij op 30-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière als international. Drie jaar later hield hij het ook bij Bayern voor bekeken. Op een absoluut hoogtepunt. Het risico dat zijn prestaties zouden teruglopen, wilde hij niet nemen.

Philipp Lahm is een van de fairste verdedigers. In zijn lange carrière kreeg hij niet één gele en rode kaart. Hij kon een actie vooruitdenken en loste daardoor problemen op voor ze ontstonden. Die spelintelligentie bespaarde hem veel onnodige fouten. Nu organiseert Lahm zomerkampen voor kinderen, maar niet alleen dat. Hij ontwerpt ook programma’s voor ‘een uitgebalanceerd leven’ en ontwikkelt met vakmensen opvoedingsconcepten die kinderen tot betere mensen moeten maken.

Daarnaast engageert hij zich ook voor bedrijven die in nood zijn geraakt. Zo stapte hij in 2015 in bij Sixtus, een bedrijf voor verzorgingsproducten, om dat in 2021 weer te verkopen. In 2018 werd hij meerderheidsaandeelhouder van Scheekoppe, een bedrijf met voedingswaren die vooral geschikt zijn voor diabetespatiënten. Intussen is hij daar eigenaar van en bestaat het aanbod uitsluitend uit bioproducten. Lahm bewandelt op alle vlakken een ongewone weg.

Gezond leven

Philipp Lahm was altijd al een perfectionist. Zijn gedachtewereld bestond uit meer dan wat zich tussen de krijtlijnen afspeelt. Toen hij 23 jaar was en al een tijdje in de hoofdmacht van Bayern München stond, reisde hij naar Zuid-Afrika en bezocht daar in de buurt van Johannesburg een aantal townships. Dat was in 2007, drie jaar voor het WK. De organisatie SOS-kinderdorpen had hem uitgenodigd en wilde hem nadien als ambassadeur, maar Lahm bedankte. Hij wilde geen marketinggezicht worden. Hij dacht al een paar stappen vooruit, zo strategisch als op een voetbalveld.

In 2007 richtte hij in München de Philipp Lahmstichting op. Die is vandaag, samen met zijn bedrijven, de kern van een klein imperium waarin het vooral om welzijn gaat. Daaruit ontstonden ook de zomerkampen. Daar hamert Lahm op gezond eten. En een gezonde manier van leven. Zo werd Philipp ook opgevoed. Het is, denkt hij, een van de redenen waarom hij weinig geblesseerd werd. Door die voeding, is zijn overtuiging, kon hij ook altijd goed met stress omgaan.

Lahm bleef wat dat betreft consequent met zichzelf. Publiciteit voor Coca-Cola, zoals zijn ex-ploegmaat Manuel Neuer, maakte hij niet. En al evenmin voor Nutella, zoals een andere voormalige teamgenoot, Mats Hummels.

Philipp Lahm met Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness.

Openlijke kritiek

Een duidelijke mening heeft hij wel, Philipp Lahm. Toen Louis van Gaal in de herfst van 2009 trainer werd van Bayern was Lahm niet tevreden over de transferpolitiek van zijn club. Hij zag geen concept en voerde daarover interne gesprekken met de clubleiding. Maar er veranderde niets. Daarom besloot Lahm zijn vereniging openlijk te bekritiseren. Ook al moest hij daarvoor bepaalde regels met de voeten treden. Interviews moesten met de persafdeling worden afgesproken. Lahm deed dat niet. In een gesprek met de Süddeutsche Zeitung eiste hij een andere inkooppolitiek die zich richt naar de spelfilosofie van de ploeg. Hij zei een zin die vaak werd geciteerd: ‘Je mag spelers niet zomaar kopen omdat ze goed zijn.’

Na het interview mocht Lahm zich melden bij de Bayerntop Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge. Ze gaven hem een boete van 50.000 euro. Lahm verontschuldigde zich en betaalde. Hij wist waarvoor. Nadien werd hij een stuk zakelijker. Toen de ARD-televisie hem tijdens het WK van 2018 als commentator voor het WK in Rusland vroeg, zat hij in de studio op een sofa en gaf de indruk dat hij daar niet hoorde. Het WK groeide voor Duitsland uit tot een fiasco. Maar geen enkele uitspraak van Lahm bleef hangen, hij beperkte zich tot dooddoeners.

Een zomersprookje

Naar Qatar is Philipp Lahm niet geweest. Na de vroege uitschakeling van Duitsland sprak hij wel over een team zonder leiders, over spelers die niet met concurrentie kunnen omgaan. Maar op hetzelfde moment blijft hij geloven in het potentieel van de ploeg die in anderhalf jaar opnieuw moet opgebouwd worden. Het EK, zo sprak hij met de nodige pathetiek, moet een stralend evenement worden. Het is een enorme kans, zo voegde hij eraan toe, om midden in Europa en in een democratisch land een wij-gevoel te scheppen zoals in 2006.

Toen werd het WK in Duitsland inderdaad een zomersprookje. Na het controversiële WK in Qatar kan Philipp Lahm nu eigenlijk niets verliezen.

Door Marc Huijer (vertaald door Jacques Sys)