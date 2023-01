FIFA-oproep krijgt gehoor: Kaapverdië vernoemt nationaal stadion naar Pelé

Nadat Gianni Infantino tijdens de uitvaart van Pelé de nationale bonden opriep een stadion naar de Braziliaanse legende te vernoemen, deed Kaapverdië dat als eerste.

Het was een toch wat vreemde oproep van de FIFA-voorzitter. Tussen de vele ongepaste selfies door vroeg Gianni Infantino tijdens de wake van Pelé eerder deze week aan de nationale bonden om de Braziliaan te eren door een stadion naar hem te vernoemen. ‘Ook in de toekomst moet iedereen weten wie Pelé was’, zei Infantino in Brazilië. ‘Het moet ook over 30, 50 of 100 jaar nog bijzonder zijn om een doelpunt te maken in een stadion dat naar hem is vernoemd.’

De oproep werd at lacherig onthaald bij de bonden, maar in Afrika is er nu toch al één land dat inging op de vraag van de Italiaanse Zwitser. Kaapverdië maakte bekend dat het de drievoudige wereldkampioen zal eren met zijn nationaal stadion. Dat vertelde de Kaapverdische eerste minister Jose Ulisses Correia e Silva. Kaapverdië heeft dan ook sterke banden met de Portugees sprekende wereld, want tot 1975 was de eilandengroep voor de West-Afrikaanse kust een kolonie van Portugal.

‘Pelé is en zal altijd een referentie blijven in Brazilië, de Portugees sprekende landen en de rest van de wereld als een idool dat verschillende generaties verbond’, legde Silva uit in een statement op Facebook. ‘Om zijn herinnering levend te houden, heb ik dan ook besloten om ons nationaal stadion het ‘Estadio Pelé’ te noemen. Een initiatief dat volgens mij gevolgd zal worden door verschillende landen wereldwijd.’