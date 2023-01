Franse bondsvoorzitter verontschuldigt zich na denigrerende uitspraken over Zidane

De voorzitter van de Franse voetbalbond Noël Le Graët heeft spijt van een aantal uitspraken die hij afgelopen weekend deed over Zinédine Zidane. Tijdens een interview met een Frans medium sprak de bobo denigrerend over de voetballegende toen ter sprake kwam of Zizou in beeld was als nieuwe bondscoach.

‘Ik wil mij excuseren voor mijn uitlatingen, die absoluut niet weergeven hoe ik denk over de speler die hij was en de trainer die hij geworden is’, stelt Le Graët maandag in een persbericht.

Op RMC Sport kreeg de Franse bondsvoorzitter de vraag wat hij vond van de geruchten dat Zidane een mogelijke kandidaat zou zijn om Didier Deschamps op te volgen. Die laatste tekende intussen bij tot 2026. Hij antwoordde daarop dat ‘hij zelfs zijn telefoon niet zou opnemen’ voor de gewezen international. ‘Wat zou ik hem zeggen? Goeiedag meneer, maak je geen zorgen, zoek een ander club, ik heb net een akkoord met Didier.’

Op vermeende interesse vanuit Brazilië voor Zidane zei hij dan weer: ‘Het laat mij koud. Hij doet maar wat hij wil. Ik heb hem nooit gesproken. We waren nooit van plan afscheid te nemen van Didier.’ Le Graët zegt nu te beseffen dat hij te ver is gegaan en benadrukt ‘dat Zinédine Zidane weet welk immens respect ik voor hem heb, zoals alle Fransen’.

Kylian Mbappé, dé sterspeler in de huidige Franse selectie, reageerde zondagavond in een tweet op de uithaal van Le Graët. ‘Zidane is Frankrijk. Met zo’n legende kan je niet op die manier omgaan.’

Ook Real Madrid, waar Zizou als speler en coach talrijke successen boekte, reageert maandag in een officieel communiqué misnoegd en noemt de uitlatingen ‘ongepast’ en vraagt een ‘onmiddellijke rechtzetting’. De club hekelt meteen ook eerdere uitspraken van Le Graët over Karim Benzema, de aanvoerder van de Koninklijke.