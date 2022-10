Gary Lineker hoopt dat voetballers tijdens WK in Qatar uit de kast komen

Gary Lineker hoopt dat voetballers tijdens het WK in Qatar de moed vinden zich te outen als homoseksueel. Ze zouden op die manier een sterk signaal sturen naar het gastland, waar homoseksualiteit nog altijd een misdrijf is.

De voormalige Engelse steraanvaller kent naar eigen zeggen twee spelers in de Premier League die homo zijn en die al ‘heel dicht bij’ een coming-out hebben gestaan. Aan Daily Mail vertelde Lineker dat het WK een uitstekend moment zou zijn om de stap te zetten.

‘Het zou heel goed zijn als een of twee van hen tijdens de wereldbeker uit de kast zou komen. Het zou prachtig zijn’, stelde Lineker. ‘Ik weet zeker dat enkelen er al heel dicht bij hebben gestaan. Van een paar weet ik het, maar uiteraard is het niet aan mij om te zeggen wie ze zijn.’

In Qatar, waar de wereldbeker op 20 november begint, is homoseksualiteit een misdrijf dat tot zeven jaar gevangenisstraf kan kosten, of zelfs dood door steniging voor moslimmannen onder de sharia (de islamitische wet).

Deze week sprak de Qatarese WK-verantwoordelijke Nasser Al Khater nog sussende taal door te stellen dat supporters die behoren tot de LGBTQ+ gemeenschap welkom zijn tijdens het toernooi, maar dat neemt niet weg dat velen onder hen vrezen voor hun veiligheid.

De Engelse aanvoerder Harry Kane beloofde intussen een OneLove armband te dragen tijdens het toernooi, ook al zou de FIFA zich daar tegen uitspreken. Tot dusver hebben maar een paar profvoetballers, mindere goden zoals de Engelsman Jake Daniels (Blackpool) en de Australiër Josh Cavallo (Adelaide United), zich geout als homo.

Volgens Lineker hebben voetballers ‘schrik’ om de stap te zetten. ‘Het is schrik, schrik voor het onbekende neem ik aan. Misschien maken ze zich zorgen over wat ploeggenoten van hen zouden denken, al weten ze het waarschijnlijk al. Het is krankzinning dat dit nog altijd een thema is. Mensen verwijzen soms naar het publiek, maar dan antwoord ik dat supporters altijd zullen zingen. Je zal altijd een paar idioten hebben. Maar ik heb makkelijk praten want ik zit niet in die positie.’

Lineker hoopte dat Cavallo en Daniels sneller navolging zouden krijgen. Volgens hem zou een speler uit de Premier League er zelfs zijn marktwaarde mee kunnen opdrijven. ‘Ik hoopte het want er zijn veel spelers die verplicht zijn in een leugen te leven. Dat is vast en zeker moeilijk. Maar tot dusver konden we zien dat de respons heel positief is geweest. Als ik manager van een grote speler zou zijn en zou weten dat een van mijn spelers homo is, en het is een topper, zou ik zeggen: ‘wees de eerste grote speler’. Als manager, denkend in termen als promotie en zo, zou ik hem zeggen dat dit enorm gaat zijn.’