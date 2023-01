Geen topclub, maar toch een CL-achterpoortje: wat u moet weten over Al-Nassr, de nieuwe club van Ronaldo

Het gerucht verspreidde zich als een lopend vuurtje tijdens het WK. Na zijn scheiding van Manchester United zou Cristiano Ronaldo zijn carrière voortzetten in Saoedi-Arabië bij Al-Nassr. En dat gerucht bleek enkele weken later ook waar te zijn. Een portret van de nieuwe club van CR7.

Na groen en wit, rood, wit en een zebrapakje is het nu geel (als verwijzing naar de duinen) met blauwe lijnen (verwijzing naar de Arabische Zee) dat de Portugese ster zal dragen. Meestal gewend om voor de nummer één club van een land te spelen, is het bij de tweede ploeg van Saudi-Arabië dat Ronaldo nu zijn laatste kunstjes zal laten zien.

Drie seizoenen geleden won Al-Nassr zijn negende competitietitel nadat het in 1975 die voor de eerste keer wist te winnen. Ze wonnen ook de Saudi-Arabische competitietitel in 2014 en 2015. Absolute topclub Al-Hilal heeft in de geschiedenis twee keer zoveel titels gewonnen (18) als Ronaldo’s nieuwe ploeg (9). Om maar te zeggen dat Al-Nassr niet de meest succesvolle club van het land is.

Internationaal zal CR7 de komende jaren strijden voor een plekje in de Aziatische Champions League, een prijs die Al-Nassr trouwens nog nooit wist te winnen. Slechts één keer wist het de finale te bereiken, in 1995. Het wordt dus een hele uitdaging voor de Portugees om die AFC Champions League eindelijk naar de Saudische stad te halen. Dit jaar zal dat nog niet lukken, want Al-Nassr wist zich zelfs niet eens te plaatsen.

Volgend seizoen dan? Al-Nassr zal dat hopen, want het leidt momenteel de Saudische competitie. Maar het gat tussen nummer eerste en vijf Al-Hilal is slechts vijf punten, en het duo Al-Shabab en Al-Ittihad hebben een wedstrijd minder gespeeld. Er zijn nog 20 wedstrijden te gaan voordat de nieuwe Saudische koning bekend is.

Paar grotere namen

Bij Al-Nassr zal Cristiano Ronaldo worden herenigd met enkele bekendere namen, zowel op het veld als op de bank. Daar zit namelijk ene Rudi Garcia, de man die Eden Hazard liet doorbreken bij Lille en de club ook naar een ongekende titel in de Ligue 1 én zelfs de beker leidde in 2011. Hij is ook de man die Radje Nainggolan onder zijn hoede had bij AS Roma, op diens hoogtepunt. Bij Marseille bereikte hij ook nog in 2018 de Europa Leaguefinale. Garcia zit sinds julie vorig jaar bij Al-Nassr.

Rudi Garcia krijgt Ronaldo onder zijn hoede bij Al-Nassr. © GETTY

Tussen de palen staat David Ospina, die deze zomer naar Saudi-Arabië trok. De Colombiaanse goalie verliet Napoli, waar hij vier jaar had gespeeld, na een wisselvallige periode bij Arsenal. Hij heeft ook 127 caps voor de nationale ploeg van Colombia. Voor hem staat dan weer de Spaanse verdediger Alvaro Gonzalez die Garcia nog kende van bij Marseille en eerder nog uitkwam voor Villarreal en Espanyol. Momenteel is hij een van de steunpilaren van het geel-blauwe team.

Dat kan niet gezegd worden van Luiz Gustavo. Ook hij kent Garcia al van bij Marseille. De ondertussen 35-jarige Braziliaanse middenvelder was succesvol bij Brazilië en won in 2013 de CL met Bayern München. Voordat hij naar Saoedi-Arabië kwam, speelde hij drie jaar bij Fenerbahce in Turkije.

Een andere ietwat bekendere naam is de pas 28-jarige Talisca. Na zijn opleiding bij Bahia, brak hij voorzichtig door bij Benfica, maar liet zijn carrière dan bepalen door het geld. Eerst Besiktas, daarna het Chinese Guangzhou Evergrande dat hem tekende voor 20 miljoen euro en hem vervolgens moest verkopen voor de helft van dat bedrag, vanwege de financiële crisis van de projectontwikkelaar die zijn club sponsort. Talisca is bezig aan zijn tweede seizoen bij Al-Nassr en is momenteel topschutter van de Saudische competitie met negen doelpunten.

Tenslotte is Vincent Aboubakar de laatste bekendere naam in het team. De Kameroener onderscheidde zich tijdens het afgelopen WK met twee doelpunten: een prachtige lob tegen Servië en een historisch doelpunt tegen Brazilië. De Kameroener, die naam maakte bij Valenciennes en vervolgens bij Lorient, maakte vervolgens zijn opwachting bij Porto met 58 doelpunten in 125 optredens. Daarna was het bij Besiktas in Turkije dat hij het publiek voor zich won met zijn vele goals. Hij kwam afgelopen zomer bij de club van Riyad en krijgt nu te maken met een speler die nog vele malen meer een ster is dan hij.

Toch Europese Champions League?

De aandacht die Qatar heeft gekregen met het organiseren van het WK heeft onvermijdelijk geleid tot jaloezie in het grote buurland. Saoedi-Arabië wil een slag slaan en biedt aan het WK van 2030 te organiseren. Ronaldo zou dus een van de ambassadeurs van het land kunnen worden om deze ambitie te verwezenlijken, ook al is het niet zeker dat het grootste voetbaltoernooi zo snel zal terugkeren naar de regio.

De komst van de Portugees komt voorlopig vooral ten goede aan Al-Nassr, dat de nieuwe referentie in Saudi-Arabië wil worden. De club, die mede in handen is van het koningshuis, staat naar verluidt dicht bij Newcastle, dat in 2021 werd gekocht door een investeringsfonds onder leiding van de Saudische kroonprins Bin Salman. Hoewel ze geen ‘broers’ zijn zoals sommige clubs die in sterrenstelsels zijn gegroepeerd (bv. Standard met teams die eigendom zijn van 777 partners), zouden de Engelse en Saudische partijen het mogelijk eens kunnen worden over een leencontract voor Ronaldo naar de Engelse club, mochten de Magpies volgend seizoen een ticket voor de Champions League bemachtigen. Marca suggereert dat dit het geval is, verwijzend naar een ‘geheime’ clausule in het contract van de Portugese ster.

Zien we Ronaldo binnenkort Champions League spelen met Newcastle United? © GETTY

Er gaan ook geruchten dat andere grote namen in het wereldvoetbal, die ook in de nadagen van hun carrière zitten, in de komende weken of maanden naar Riyad zouden kunnen verhuizen. Sergio Ramos, terug op een goed niveau bij PSG, zou herenigd kunnen worden met zijn voormalige partner van Real Madrid, als we Marca mogen geloven. De Spaanse verdediger viert dit jaar zijn 37e verjaardag.

Mundo Deportivo, dat andere grote sportblad van Spanje, denkt dat ook Sergio Busquets zich bij de ploeg van Rudi Garcia zou kunnen voegen. Het is bekend dat de jonge gepensioneerde van La Roja komende zomer Barcelona zal verlaten. De MLS, en in het bijzonder het Inter Miami van David Beckham, leek het meest geschikt om hem te verwelkomen. Tenzij de Saudi’s er eindelijk in slagen het pleit te winnen.

Bingo bij de marketing

Mrsool Park, het kleine stadion van Al-Nassr, zal naar verwachting helemaal vol zitten voor de presentatie van Ronaldo op dinsdag. Het onlangs gerenoveerde stadion heeft slechts 25.000 zitplaatsen, maar er zijn al berichten over 30.000 aanwezige fans. De aankondiging van de komst van de Portugees is meer dan 200.000 keer geretweet en meer dan 364.500 keer geliked. Op Instagram hebben meer dan 30 miljoen mensen de post geliked waarin de komst van CR7 werd aangekondigd. De officiële accounts van de Saudische club hebben hun aantal volgers zien stijgen. Ze zijn sinds vrijdag van 90.000 volgers naar meer dan 585.000 gegaan. Het officiële Arabische account van de club heeft nu 3,6 miljoen volgers. Op Instagram is Al-Nassr gegroeid van 800.000 naar 6,4 miljoen volgers.

Op Facebook heeft de officiële pagina van Al-Nassr meer dan 2 miljoen volgers. In de winkels van de club is het Ronaldo-effect al voelbaar. Het lokale medium Al Watan zegt dat in een uur tijd alle shirts zijn verkocht, voor een prijs van 459 Saudische riyals, of ongeveer 115 euro. De verschillende verkooppunten proberen zo goed mogelijk in te spelen op de vraag van hun klanten. Al-Nassr wil het Portugese nummer 7 shirt ook verkopen via erkende elektronische verkooppunten. Het is nog niet bekend hoeveel geld deze transfer zal opbrengen, maar er wordt nu al verwacht dat het enorm zal zijn. Nu moet Ronaldo het nog tonen op het veld.