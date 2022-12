Geen zwart gat na het WK: wanneer trappen de topcompetities weer af?

Er is geen tijd om te bekomen van het WK, want de komende dagen en weken beginnen de grote competities er weer aan. Een overzicht van de verschillende datums.

Voor de kampioenschappen zich terug op gang trekken is het eerst aan de nationale bekers hier en daar om het clubvoetbal terug te laten keren. Zo zijn er dinsdag- en woensdagavond de 1/8 finales van de Belgische beker met onder meer Antwerp-Standard en KRC Genk-Anderlecht. In Engeland wordt er de komende dagen gespeeld in de League Cup (ook de 1/8 finales), al zijn er daar geen toppers te bespeuren. En dan heb je ook nog de tweede ronde in de Copa del Rey in Spanje, maar dat is er eentje zonder Real Madrid of Barcelona.

Na het aperitiefje is het vanaf het weekend weer bijna ‘volle bak’ in Europa. De Jupiler Pro League opent zoals gewoonlijk als een van de eerste competities zijn deuren. Op vrijdag 23 december staan er drie matchen op het programma met onder meer Standard-Gent. De rest van de speeldag wordt afgewerkt op maandag 26 en dinsdag 27 december. Vrijdag is het ook al de beurt aan de Portugese competitie om te hervatten.

Van de topcompetities begint de Premier League dan weer als eerste op maandag 26 december, de traditionele Boxing Day. In tegenstelling tot de Jupiler Pro League die na het kerstweekend een weekend overslaat, stopt de Premier League niet meer met voetbal op oudejaarsavond en Nieuwjaar. Ideaal voor bij de feestdis, met andere woorden.

Net na de Premier League kunnen we ook weer afstemmen op Spaans en Frans voetbal. Woensdag 28 december mag PSG alweer de wei in, terwijl het een dag later (donderdag² 29 decemver) de beurt is aan de clubs uit La Liga om opnieuw te voetballen. Op 6 januari, een officiële feestdag in Italië, kan u weer van de Serie A genieten. De Bundesliga, ten slotte, mag u als laatste verwachten. In Duitsland genieten de clubs nog van een welverdiende vakantie tot 20 januari.