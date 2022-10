Gouden Bal: Karim Benzema beste voetballer, De Bruyne derde, Thibaut Courtois beste doelman

Karim Benzema (34) heeft maandagavond zijn eerste Gouden Bal mogen ontvangen in het Théâtre du Châtelet in Parijs tijdens de 66e editie van de uitreiking van de Ballon d’Or, de bekroning van voetbalmagazine France Football voor de beste voetballer ter wereld.

Kevin De Bruyne werd derde, achter de Senegalees Sadio Mané.

Met Benzema was er slechts één topfavoriet om de Gouden Bal te winnen. KB9 was vorig seizoen bij Real Madrid goed voor een totaal van 44 doelpunten en 15 assists, waarmee de Franse international de Koninklijke in Spanje naar de landstitel en in Europa naar de eindzege in de Champions League loodste.

Hij ontving de prijs uit de handen van zijn mentor Zinédine Zidane.

‘Deze Gouden Bal is een individuele prijs, maar het blijft collectief, het is de Gouden Bal van het volk, vertelde de aanvaller van Real Madrid nadat hij de prijs had ontvangen. ‘Ik ben trots om deze trofee voor me te zien. Ik denk terug aan toen ik klein was, al het werk, ik heb nooit opgegeven. Dit is een jongensdroom.’

Benzema werd van 2015 tot 2021 geweerd uit de Franse nationale ploeg. Hij moest naar eigen zeggen terugdenken aan ‘die periodes toen het moeilijk was voor mijn hele familie’. Maar die momenten hebben hem ‘mentaal sterker gemaakt’.

‘Er waren tijden dat het veel moeilijker voor me was, die periodes dat ik niet in de nationale ploeg zat. Toch gaf ik niet op, samen met mijn coach hier’, verwees hij naar Zidane, zijn voormalige coach bij Real. Zidane ‘bleef me vertellen dat ik de vreugde van het voetballen moest behouden, dat ik op een dag deze trofee zou kunnen winnen. Ik ben echt trots op wat ik heb bereikt’.

De Bruyne: hoogste Belg ooit

Met De Bruyne eindigt voor het eerst een Belg in de top drie. Paul Van Himst, in 1965, en Wilfried Van Moer, in 1980, strandden op de vierde stek. De Bruyne lukte het voorbije seizoen 19 doelpunten en 14 assists voor Manchester City, waarmee de draaischijf de Premier League-titel veroverde. Vorig seizoen eindigde KDB op de achtste plaats, Romelu Lukaku werd toen twaalfde.

Thibaut Courtois, die eerder op de avond de Yashin-trofee voor beste doelman kreeg (zie verder), eindigde dit jaar op de zevende plaats.

Zevenvoudig laureaat Lionel Messi (PSG), de winnaar van vorig seizoen, ontbrak op de shortlist. Vijfvoudig winnaar Cristiano Ronaldo (Manchester United) moest tevreden zijn met de 20e plaats.

De Ballon d’Or, de meest prestigieuze individuele voetbalonderscheiding, wordt sinds 1956 uitgereikt. Voor de eerste keer werd een laureaat aangeduid op basis van een seizoen in plaats van een kalenderjaar. Vanaf deze editie is er ook een beperking van het aantal stemgerechtigden. De jury bestaat nog altijd uit journalisten, één per land, maar alleen de top 100 van de FIFA-ranking krijgt een vertegenwoordiger (tegen 170 vroeger). Voor de vrouwelijke Ballon d’Or mogen 50 journalisten stemmen.

Yashin voor Courtois

Thibaut Courtois met zijn trofee, terwijl Sebastien Haller van Borussia Dortmund toekijkt. © Reuters

Thibaut Courtois (30) is maandagavond tijdens de 66e editie van de uitreiking van de Ballon d’Or in het Théâtre du Châtelet in Parijs verkozen tot winnaar van de Yashin-trofee, de onderscheiding voor de beste doelman.

De doelman van Real Madrid was afgelopen seizoen de uitblinker in de finale van de Champions League. De nummer 1 van de Rode Duivels hield met een onwaarschijnlijke reeks reddingen de nul op het bord tegen Liverpool, waardoor de Koninklijke aan een doelpunt van Vinicius voldoende had om voor de veertiende keer de beker met de grote oren naar de Spaanse hoofdstad te brengen. Met Real kroonde Courtois zich tevens tot landskampioen. Afgelopen seizoen liet hij 22 clean sheets optekenen in 52 wedstrijden.

Vorig jaar moest Courtois de Yashin-trofee aan Gianluigi Donnarumma laten. De Italiaan haalde deze keer de shortlist niet.

Courtois is de eerste Belg op de erelijst van de Yashin-prijs die sinds 2019 wordt toegekend. Net als collega-Rode Duivel Kevin De Bruyne behoorde Courtois tot de dertig genomineerden voor de Ballon d’Or, de bekroning van voetbalmagazine France Football voor de beste voetballer ter wereld. Courtois eindigde in dat referendum op de zevende plaats. Met de Franse international Karim Benzema is er slechts één topfavoriet om de Gouden Bal te winnen.

De Trofee Gerd Müller ging naar Robert Lewandowski (34). De Pool kreeg de prijs voor de beste doelpuntenmaker voor het tweede jaar op een rij. In het seizoen 2021-22 scoorde de aanvaller, die in de zomer Bayern München ruilde voor FC Barcelona, 57 keer in 56 matchen.

Alexia Putellas

Alexia Putellas. © UEFA via Getty Images

Er werden nog prijzen uitgereikt. De Spaanse FC Barcelona-middenvelder Gavi (18) werd verkozen tot beste jonge speler (-21).

De Spaanse Alexia Putellas (28) won eerder de vierde editie van de Gouden Bal voor vrouwen. Ze sleept zo voor de tweede opeenvolgende keer de prestigieuze prijs in de wacht.

De speelster van FC Barcelona haalde het voor Beth Mead (Arsenal), die zich met Engeland tot Europees kampioen kroonde en uitgeroepen werd tot beste speelster van het EK. De Australische Sam Kerr (Chelsea) werd derde.

De Senegalees Sadio Mané (Bayern München) kreeg de Socrates Award, een nieuwe prijs voor spelers en speelsters die zich inzetten voor maatschappelijke en liefdadigheidsprojecten. Mané werd beloond voor zijn investeringen in de ontwikkeling van zijn geboortedorp Bambali, in het zuiden van Senegal, waar hij gelijke toegang tot voetbal voor jongens en meisjes heeft bevorderd. Hij heeft er ook een ziekenhuis gefinancierd.