Gouden Bal: vanaf nu ook Socrates-prijs voor geëngageerde spelers

De organisatie van de Gouden Bal zal op 17 oktober, tijdens de jaarlijkse ceremonie, een nieuwe prijs toekennen. Het gaat om de Prijs Socrates, die zal worden uitgereikt aan spelers en speelsters die zich inzetten voor maatschappelijke en liefdadigheidsprojecten.

‘De Socrates-prijs zal het mogelijk maken een prijs te overhandigen aan de beste solidariteitsacties, die worden gedragen door spelers en speelsters’, legde Gouden Bal-organisator France Football uit in een persbericht. Het gaat om initiatieven ten voordeel van sociale integratie, milieu of hulp aan grote bevolkingsgroepen in moeilijkheden. De campagne van Manchester United-aanvaller Marcus Rashford tijdens de coronacrisis om gratis maaltijden uit te delen aan kansarme kinderen wordt als een voorbeeld aangehaald.

De naam van de prijs ging naar de Braziliaanse oud-voetballer Socrates, die in 2011 overleed. Hij maakte deel uit van de ‘Corinthians Democracy’ in de jaren ’80. De Braziliaanse club Corinthians maakte destijds, in een periode van militaire dictatuur in Brazilië, de gedurfde keuze om over alle clubbeslissingen te stemmen.

Een andere voormalige topvoetballer, en de jongere broer van Socrates, Rai, zal in de jury zetelen, net als leden van de organisatie Peace and Sport. Die houdt toezicht op ontwikkelings- en vredesprojecten in de sport.

Op het Gala van de Gouden Bal zullen op 17 oktober zo zeven prijzen worden uitgedeeld. De beste speler en speelster van het jaar zullen worden bekendgemaakt, net als de Trofee Kopa, voor de beste jonge speler, de Trofee Yashin, voor de beste doelman, de Trofee Müller, voor de beste doelpuntenmaker, en de trofee voor de beste club van het jaar.

Vorig jaar werden de Argentijn Lionel Messi en de Spaanse Alexia Putellas gekroond als beste spelers van 2021. Voor de editie van dit jaar zijn met Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne twee Rode Duivels genomineerd. Courtois maakt tevens kans op de Yashin-trofee voor de beste keeper.