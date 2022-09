Hét probleem bij Oranje: wie moet het doel bewaken?

Sinds Euro 2021 en de blessure van ex-doelman Maarten Stekelenburg heeft Louis van Gaal moeite gehad om een nummer één te vinden onder de Nederlandse lat. Tegen Polen liet hij donderdag zelfs een 38-jarige keeper debuteren.

Nederland heeft in zijn geschiedenis een aantal topkeepers gehad, zoals Jan Jongbloed, Hans van Breukelen en de op één na meest gecapte speler van het land, Edwin van der Sar. Maar een echte traditie van toppers is er niet echt bij onze noorderburen. Nederland heeft meer spelers die voetbalgeschiedenis hebben geschreven dan België, maar dat zijn vooral aanvallers. Van Johan Cruijff tot Marco van Basten, van Dennis Bergkamp tot Ruud Gullit, om er maar een paar van de lange lijst te noemen.

Op het laatste EK keek Oranje zelfs in de richting van een bijna 40 jaar oude veteraan, Maarten Stekelenburg. Nochtans zeker geen certitude onder de Nederlandse lat en al vaak bekritiseerd. Het vat deels het probleem samen dat onze buren al bijna tien jaar in doel hebben. Tijdens de kwalificatiecampagne was het een andere doelman, Tim Krul, die het merendeel van de wedstrijden voor zijn rekening nam. Stekelenburg nam vlak voor het EK dan weer de nummer 1-positie over, waarschijnlijk ook door van de afwezigheid van Jasper Cillessen die out was door corona. De derde doelman op het EK was voormalig Genk-keeper Marco Bizot, die nu voor Stade Brest in de Ligue 1 speelt.

Na het EK viel echter ook Maarten Stekelenburg weg door een liesblessure die hem tot april aan de kant hield. Sindsdien keerde hij niet meer terug onder de lat bij Ajax, waar hij nu aan de kant werd geschoven door Remko Pasveer, de iets jongere doelman die hem niet enkel bij de Ajacieden maar ook bij Oranje verving voor het tweeluik in de Nations League.

Daar is ineens Pasveer

Pasveer is nooit een echt betrouwbare doelman geweest in de Nederlandse competitie, ondanks 272 Eredivisieduels, een relatief laag totaal voor een speler die nog steeds actief is op bijna 39-jarige leeftijd. In slechts tien van zijn twintig seizoenen als prof kwam hij aan meer dan 30 wedstrijden. En twee daarvan waren in de Jupiler League, niet onze Belgische competitie is, maar de toenmalige Nederlandse tweede klasse.

De huidige nummer één van Ajax heeft de verdienste van een lange levensduur, vooral omdat hij ook de terugkeer van de Kameroense André Onana (nu bij Inter) weerstond, die een onbetwiste starter was bij de Nederlandse topclub voordat hij negen maanden werd geschorst wegens doping.

© GETTY

Omdat de kans klein leek dat Van Gaal Pasveer als starter zou aanwijzen voor de komende twee wedstrijden, verraste de bondscoach echter vriend en vijand idoor hem donderdag tegen Polen op te stellen. Dat is geen garantie voor zijn aanwezigheid tegen België, zoals de Nederlandse selectie voor de eerste vier Nations League-wedstrijden in juni bewees. Toen stonden Mark Flekken en Jasper Cillessen om beurten in doel.

Vier verschillende doelmannen

Louis van Gaal heeft sinds zijn tweede terugkeer op de bank van het Nederlands elftal vier verschillende keepers gebruikt. Eerst kreeg Feyenoord-doelman Justin Bijlow zijn kans en werd hij zelfs zes keer ingezet. Vervolgens onderging hij in maart een voetoperatie en werd hij niet opgeroepen voor de wedstrijden van juni. En ook nu hij terug is, lijkt LVG geen beroep meer te zullen doen op de keeper van Feyenoord. Hij moet waarschijnlijk boeten voor zijn slechte optreden in Montenegro, waar de Montenegrijnen nog terugwkamen na een 0-2-voorsprong van Oranje. Bij beide goals leek Bijlow niet al te zeker.

Vijf dagen na die rampzalige wedstrijd in Montenegro was het Cillessen die de taak kreeg het Nederlandse doel te bewaken tegen Noorwegen. In maart liep de ex-doelman van Barcelona een kuitblessure op en was het Mark Flekken, die met Freiburg een geweldig seizoen beleefde in de Duitse Bundesliga, die aan de aftrap verscheen tegen Denemarken, dat Oranje met 4-2 won. Daarna mochrt hij opdraven in de vriendschappelijke partij tegen Duitsland (1-1).

In juni keerde Jasper Cillessen terug in de basis en besloot Van Gaal dat zijn twee keepers elk twee wedstrijd te geven. Zo begon ze elk in de twee wedstrijden tegen Wales, kreeg Cillessen de kraker tegen België en stond Flekken onder de lat tegen Polen.

Obsessie met strafschoppen

Als Louis van Gaal zijn nummer één onder de lat nog niet heeft gevonden, is dat ongetwijfeld omdat hij op zoek is naar een heel specifiek profiel. Om dat te begrijpen, moeten we terug naar de ‘Braziliaanse’ hoogdagen van de Nederlandse bondscoach. Op het WK in 2014 had Jasper Cillessen, toen de onbetwiste keeper van Ajax, zijn vaste plaats in doel bij Oranje. Cillessen had op zijn 25ste enorme kwaliteiten maar strafschoppen stoppen was er daar geen van.

Tim Krul was dé man bij Nederland in de gewonnen kwartfinale tegen Costa Rica. © GETTY

In de kwartfinale tegen Costa Rica nam de Nederlandse coach een krankzinnige gok die de geschiedenis zou ingaan. Vlak voor de penalty’s, aan het einde van de verlengingen, verving Van Gaal Cillessen door Tim Krul, die beter overweg kon met pingels. De doelman van Newcastle stopte uitendelijk twee strafschoppen en werd zo de held van de avond. Van Gaals gok was een succes, en acht jaar later ligt die nog vers in het geheugen.

‘Ik zoek de beste keeper om penalty’s te redden’, zei hij op vorige week op een persconferentie. ‘We testen dus alle keepers, want ik ben altijd op zoek naar de marginal gains.’ Het ziet er dan ook naar uit dat Van Gaal vier keepers zal opnemen in zijn 26-koppige WK-selectie, als dat mag van de FIFA. ‘Ik weet het nog niet zeker omdat de FIFA ons geen duidelijkheid heeft gegeven over deze kwestie, maar ik denk dat het zinvol is om het te doen’, zei de Nederlandse coach.

Volleybalspecialist ingehuurd

Om zijn ‘Fantastic Four’ beter voor te bereiden op die beroemde strafschoppen die bij zoveel spelers op de zenuwen werken, heeft de voormalige Ajax- en Manchester Unitedcoach Peter Murphy, een voormalig volleyballer en coach, ingehuurd. Met Murphy wil hij zijn spelers evenals de keepers beter voorbereiden op de penalty’s. Een van de slachtoffers van deze beslissing is paradoxaal genoeg Tim Krul. De doelman, die nu voor Norwich speelt, zal in de toekomst niet meer geselecteerd worden door Louis van Gaal omdat hij weigerde mee te doen aan de nieuwe tests. ‘Tim belde me om te zeggen dat hij deze test op het WK in Brazilië al had gehaald. Dat kan ik begrijpen, maar daarom wordt hij niet geselecteerd. Het is een schande. Nee, hij gaat niet naar Qatar. Het is een gevolg van zijn beslissing’, verklaarde LVG, nog steeds onverzettelijk in zijn beslissingen ondanks zijn ervaring.

Peter Murphy © GETTY

De missie van Peter Murphy betreft ook de spelers klaar te stomen om de tegenstander ‘in verlegenheid’ te brengen. Van Gaal begrijpt de mentale en psychologische aspecten van een penalty shoot-out. Hij zal ook gemerkt hebben dat de finales van het laatste EK en de Europa League werden beslist door strafschoppen.

Er rest Van Gaal enkel nog de wedstrijd tegen België om te beslissen wie de keeper van Oranje zal zijn op het volgende WK. De tijd tikt.