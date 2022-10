Higuain neemt afscheid: ‘de droom is voorbij

De Argentijnse spits Gonzalo Higuain, die in het verleden onder meer speelde voor Real Madrid, Napoli en Juventus, heeft maandag zijn laatste minuten als profvoetballer afgewerkt.

Met zijn club Inter Miami, waar hij sinds afgelopen zomer ploegmaat is van ex-Genkenaar Alejandro Pozuelo, verloor hij in de achste finales van de play-offs in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) met 3-0 van titelhouder New York City, waardoor de uitschakeling een feit was. De 34-jarige in het Franse Brest geboren aanvaller had eerder aangekondigd dat hij na dit seizoen zijn schoenen aan de haak zou hangen.

“De droom is afgelopen, nu start er een ander leven”, vertelde Higuain na het laatste fluitsignaal. “Ik begreep meteen dat ik niet langer mijn geliefde sport zou uitoefenen. In mijn hoofd flitsten beelden van mijn carrière, die zeventien jaar geduurd heeft en daarmee de helft van mijn leven in beslag nam. Maar ik neem afscheid met een goed gevoel omdat ik weet dat ik tot de laatste minuut alles gegeven heb.”

Afgelopen seizoen was Higuain voor Inter Miami nog goed voor zestien doelpunten. El Pipita ruilde in september 2020 Juventus voor Miami, nadat zijn contract bij de Italiaanse grootmacht in onderling overleg ontbonden werd. Voor de Argentijn kwam er zo een einde aan een verblijf van bijna veertien jaar in Europa. Begin 2007 nam Real Madrid hem over van River Plate. Bij Real won hij drie landstitels, de Copa del Rey en de Supercup vooraleer Napoli hem in de zomer van 2013 overnam. Als ploeggenoot van Dries Mertens veroverde hij er één Beker en één Supercup. Bij Juve voegde hij daar nog drie landstitels en twee Bekers aan toe. Tijdens een uitleenbeurt aan Chelsea won hij in 2019 de Europa League, enkel aan zijn kort verblijf bij AC Milan hield hij geen prijzen over.

Als 75-voudig international scoorde hij 31 doelpunten voor La Albiceleste, waarmee hij in 2014 in Brazilië vicewereldkampioen werd na 1-0 verlies in de finale tegen Duitsland. In de kwartfinales van dat WK hadden de Argentijnen de Rode Duivels uitgeschakeld met dezelfde score, na een vroeg doelpunt van Higuain.