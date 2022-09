Hoe Spanje steeds meer FC Luis Enrique wordt

Yellow Tigers zijn klaar voor WK volleybal: ‘Hier hebben we vijf jaar lang naar toegewerkt’

‘Gavi, meer naar achteren.’ Luis Enrique geeft instructies tijdens de training van La Roja. Hij schreeuwt zich daarvoor niet schor vanaf de zijlijn. Nee, hij spreekt zijn boodschappen rustig in vanop een verhoogd platform via een walkietalkie. Het voetbal van de toekomst: de spelers dragen allemaal een microfoontje op hun rug waarmee ze de instructies van hun coach luid en duidelijk kunnen horen.

Misschien heeft Luis Enrique het idee wel opgedaan in het wielrennen, een sport die de bondscoach fervent beoefent. Dat bleek ook uit het presentatiefilmpje waarmee hij, samen met assistent Aitor Unzué, de selectie van 25 namen voor de Nations League bekendmaakte. ‘Míster, met deze groep zal alles op wieltjes lopen!’, grapte de Spaanse voetbalbond bij de aankondiging van het filmpje op sociale media. Enrique en Unzué fietsten er in rode tenuetjes een berg op terwijl ze de namen van de uitverkorenen opsomden. Origineel.

Hecht blok

‘Ons doel is om spelers te zoeken die een ploeg vormen. In veel clubs heb je spelers die erbovenuit steken. In die context is zo’n speler de nummer één en speelt de rest voor hém. Die speler verdedigt niet, maar maakt wel goals. De context van de nationale ploeg is anders, helemaal anders. Hier richten we ons niet op één bepaalde speler, hier speelt iedereen voor iedereen.’

Luis Enrique heeft een duidelijk idee over hoe straks naar het WK in Qatar wil afreizen: als een hecht blok. Dat levert soms verrassende keuzes op. Telkens de bondscoach zijn selectie bekendmaakt, zorgt dat voor deining in de Spaanse media, vaak op zoek naar obscure verklaringen waarom deze of gene speler de selectie niet gehaald heeft. Terwijl er eigenlijk maar één uitleg is: alleen de spelers van wie hij vindt dat ze in het team passen, zal Luis Enrique meenemen.

Een voorbeeld: César Azpilicueta (33). Geen onbetwistbare basisspeler meer bij Chelsea, maar voor de bondscoach is hij ‘untouchable’ sinds het EK 2021. Azpilicueta is een betrouwbare rechtsachter, kan ook centraal achterin depanneren en is een veteraan die de jongeren meetrekt. Jordi Alba (33) is een gelijkaardig geval: op de bank bij Xavi, een vaste waarde in de selectie van Enrique. Die is van mening dat Alba, wanneer hij op zijn beste niveau is, op zijn positie een van de beste ter wereld is. De bondscoach heeft ook een blind vertrouwen in Ferran Torres en Pablo Sarabia, allebei in een tweederangsrol bij hun respectievelijke clubs FC Barcelona en PSG.

Sergio Ramos, van zijn kant, heeft het dan weer op een of andere manier verkorven. Na redelijk wat blessureleed is de 36-jarige centrale verdediger nu wél een vaste waarde bij PSG, maar de bondscoach laat hem voorlopig links liggen. ‘Ik denk dat dat de beste spelers op de plaats van Ramos diegenen zijn die ik heb opgeroepen.’ Punt aan de lijn.

Sergio Ramos en Luis Enrique in betere tijden.

Nations League

Hoewel zijn contract met de Spaanse voetbalbond afloopt na het WK in Qatar, heeft Luis Enrique er nooit een geheim van gemaakt dat hij heel blij is met zijn rol van bondscoach. Tegenover zijn groep benadrukt hij graag dat hij zich wil plaatsen voor de Final Four van de Nations League. Die gaat door in juni 2023, waardoor de veronderstelling is dat Enrique zijn contract straks zal verlengen.

Maar de Spaanse selectieheer heeft ook andere opties. Verschillende Premier Leagueclubs volgen hem van dichtbij. Arsenal benaderde hem al met een concreet voorstel maar ving bot. En van Miguel Angel Gil Marín, CEO van Atlético Madrid, is geweten dat hij een fan is van Enrique. Onlangs vertelde hij nog aan El País dat Enrique zijn kandidaat nummer één was in de zomer van 2011, maar aangezien die zijn woord had gegeven aan James Pallotta, de Amerikaanse eigenaar van AS Roma, tekende hij bij de Italiaanse club. De rest is geschiedenis: in december 2011 haalde Atlético Diego Simeone. Diens contract loopt nog tot 2024, al is het afwachten of hij tot dan aanblijft.