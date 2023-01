Honderden Brazilianen brengen laatste groet aan Pelé

Als eerbetoon brengen honderden Brazilianen maandag een laatste groet aan Pelé, de vorige week op 82-jarige leeftijd overleden voetballegende.

Omstreeks 14 uur (Belgische tijd) ging de dodenwake in het Vila Belmiro-stadion van Santos van start. Daar werd de kist met daarin het lichaam van ‘O Rei’ op de middencirkel van het veld geplaatst. Pelé had zelf gevraagd om in het stadion van zijn geliefde club zijn laatste eerbetoon te ontvangen. De oud-aanvaller maakte tussen 1956 en 1974 288 doelpunten in het Vila Belmiro-stadion. De dodenwake zal in totaal 24 uur duren. Aansluitend is er nog een processie doorheen de straten van zijn geliefde Santos.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino was een van de eersten om het veld te betreden. Ook Alejandro Dominguez, voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL, Pelé’s weduwe Marcia Aoki, en zijn zoon Edinho namen afscheid.

In ieder land een Pelé-stadion

De wereldvoetbalbond FIFA gaat elk land vragen een stadion te vernoemen naar Pelé. Dat heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino maandag gezegd in Brazilië.

In april 2021 bestonden er plannen om het beroemde Maracanastadion in Rio de Janeiro de naam van Pelé te laten dragen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet na een veto vanuit de politieke wereld.

