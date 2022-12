Iraanse voetballegende Ali Daei is geschokt door behandeling van vrouw en dochter

Ali Daei, de voormalige topvoetballer uit Iran, heeft dinsdag in de Iraanse media misnoegd gereageerd op de behandeling die zijn vrouw en dochter maandag kregen op een vlucht van Teheran naar Dubai. De twee vrouwen wilden er op vakantie gaan, maar werden van het vliegtuig geplukt.

‘Probeerden de veiligheidstroepen misschien terroristen te arresteren?'”‘, vroeg Daei zich af bij dagblad Etemad. ‘Ik heb bij verschillende autoriteiten geprobeerd een reden te krijgen voor het vreemde incident, maar alle pogingen zijn tot dusver tevergeefs.’

De vrouw en dochter van de 53-jarige Daei stapten maandag op een vliegtuig van Teheran naar Dubai. Ze wilden er een korte vakantie doorbrengen. Zover kwam het echter niet. Kort voor de landing in de Verenigde Arabische Emiraten maakte het vliegtuig een bocht en landde op het Zuid-Iraanse eiland Kish. Daar werden de vrouw en dochter van Daei van het vliegtuig geplukt en ondervraagd. Ze konden hun weg naar Dubai niet vervolgen.

De reden voor het incident lijkt te liggen in de openlijke solidariteit die Ali Daei en zijn vrouw toonden voor de protesten tegen het Iraanse regime, die midden september uitbraken. De vrouw van Daei zou het bevel hebben gekregen het land niet te verlaten. ‘Maar het ging maar om een korte trip’, haalde Daei dinsdag de schouders op. ‘Ze wilden volgende week terugkomen. Ik weet niet wat voor zin dit allemaal heeft.’

De voorbije weken werden verschillende Iraanse beroemdheden aangehouden voor hun steun aan de protesten tegen het regime. Daei’s paspoort werd tijdelijk in beslag genomen. Zijn juwelierszaak en restaurant werden door de overheid gesloten.

Ali Daei is de bekendste voetballer aller tijden in Iran. De oud-speler van Bayern München en Hertha Berlijn was jarenlang aanvoerder van zijn land. Hij scoorde 109 doelpunten in 149 interlands voor Iran. Dat was lange tijd een wereldrecord, tot Cristiano Ronaldo hem vorig jaar passeerde.