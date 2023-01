Italiaans oud-international Gianluca Vialli (58) overleden

De voormalige Italiaanse international Gianluca Vialli is op 58-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn ex-team Sampdoria vrijdag gemeld. Vialli was in 2021 nog teammanager van de Italiaanse ploeg die Europees kampioen werd.

De ex-spits vocht al enkele jaren tegen pancreaskanker. Midden vorige maand legde hij zijn functie als assistent bij de Italiaanse nationale ploeg voor onbepaalde tijd neer, na overleg met zijn artsen. Vialli maakte al enkele jaren deel uit van de technische staf rond de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini. Zo vierde hij vorig jaar met de Azzurri de Europese titel.

Vialli schitterde als speler vooral bij Sampdoria, Juventus (waarmee hij in 1996 de Champions League won) en Chelsea. Na zijn spelersloopbaan werd hij coach bij Chelsea en Watford om in 2019 toe te treden tot de staf van de Italiaanse nationale ploeg. Toen leed hij al aan pancreaskanker.

In de finale van de Europacup II van het seizoen 1989/90 scoorde hij de twee treffers voor Sampdoria, in de 2-0-zege na verlengingen tegen RSC Anderlecht.