José Mourinho in 10 quotes: van ‘Special One’ tot ‘suiker in de tank’

José Mourinho mag donderdag 60 kaarsjes uitblazen. De Portugese coach staat bekend als de koning van de oneliners. Een overzicht van zijn tien opvallendste uitspraken.

1. Het lichaam van Luke Shaw

‘Hij speelde goed vandaag, maar het was zijn lichaam met mijn hersenen. Want hij stond altijd voor me en ik maakte elke beslissing voor hem. Ik dacht de hele wedstrijd in zijn plaats.’

José Mourinho was niet al te mals voor Luke Shaw na het 1-1-gelijkspel tegen Everton (2017).

2. The Special One

‘We hebben topspelers en mijn excuses voor mijn arrogantie, maar we hebben ook een topcoach. Noem me niet arrogant, want wat ik vertel, is gewoon de waarheid. Ik ben Europees kampioen met Porto. Ik denk dat ik een ‘special one’ ben.

José Mourinho was niet bepaald bescheiden bij zijn voorstelling bij Chelsea in 2005.



3. Slechte vraag

‘Ik wil eerlijk tegen je zijn. Ik wil liever niet antwoorden, want ik vind het een slechte vraag.’

José Mourinho met een duidelijk antwoord op de vraag waarom hij geen handen ging schudden met de coach van Stoke City Mark Hughes in 2017.

4. Google

‘Wat met mijn derde seizoenen bij clubs? Bij Porto en Inter had ik er geen. Bij Chelsea pakte ik de FA Cup de League Cup en bereikte ik de halve finales van de CL. En bij Real bereikte ik ook de halve finales van de CL. Ga naar Google en zoek de antwoorden op je vragen al eens op. Dat is een domme vraag.’

José Mourinho maakte een journalist duidelijk wat hij van diens vraag vond bij de terugkeer bij Chelsea in 2015.

5. Suiker in de tank

‘Het maakt niet uit hoe we spelen. Als jij een Ferrari hebt en ik een kleine auto, moet ik je wiel breken of suiker in jouw tank doen om te kunnen winnen.’

José Mourinho was erg duidelijk over de kritiek die hij kreeg voor het spel met Inter Milaan in 2010.

6. Miljonair

‘Als de club me wil ontslaan door de slechte resultaten, moet ik dat accepteren. Zo is het nu eenmaal. Maar als het gebeurt, ben ik een miljonair en ga ik enkele weken later gewoon naar een andere club.’

José Mourinho heeft duidelijk geen angst om ergens ontslagen te worden.

7. The Special One zonder speciale krachten

‘Ik zal meer werken, maar ik kan geen wonderen verrichten. Ik ben Merlijn of Harry Potter niet.’

José Mourinho na zijn eerste match in La Liga met Real Madrid tegen Mallorca in 2010.

8. Dan nog liever Vietnamezen

‘Alles was lelijk. Ik zou geen euro gegeven hebben om deze match te zien. Als ik een tv-kijker was, was ik weggezapt naar Eurosport om een match van het Vietnamees kampioenschap te zien. Eerder dat dan wat er zich vanavond heeft afgespeeld.’

José Mourinho was erg teleurgesteld na de verliespartij tegen Sevilla in 2010.

9. Europa League

‘Ik wil de Europa League niet winnen. Dat zou een enorme ontgoocheling zijn. Ik wil niet dat mijn spelers het gevoel krijgen dat dat hun niveau is.’

José Mourinho voelde zich duidelijk te goed voor de Europa League. Even later won hij hem wel met Man. United en vorig seizoen pakte hij de Conference League met Roma. En hij was er erg gelukkig mee.

10. Niet te zeggen

‘Ik heb niets te zeggen. Niets, ik heb niets te zeggen. Nee, ik heb niets te zeggen. Niets te zeggen, sorry. Ik heb niets te zeggen.’

José Mourinho wou wel erg eenvoudig van een interview af raken na de 3-1-nederlaag tegen Liverpool in 2015.