KNVB stelt Nigel de Jong aan als nieuwe directeur topvoetbal

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft woensdag Nigel de Jong benoemd tot directeur topvoetbal. De voormalig international treedt deze maand nog in dienst. Hij volgt Nico-Jan Hoogma op, die zijn deze zomer aflopende contract niet verlengde.

De 38-jarige De Jong is een grote naam in het Nederlandse voetbal. De ex-speler van Ajax, Hamburg, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en Galatasaray verzamelde tussen 2004 en 2015 81 caps voor Oranje. In 2010 verloor hij in Zuid-Afrika de WK-finale met Nederland van Spanje.

De Jong rondde dit voorjaar de UEFA MBA-managementopleiding af. ‘Het is een heel mooi vooruitzicht om aan de slag te gaan in deze functie, waarin ik het Nederlandse topvoetbal verder wil helpen verbeteren, bij de mannen en de vrouwen’, zei De Jong in een eerste reactie.

‘Nederland heeft altijd de ambitie om tot de absolute wereldtop te horen. Het aanwezige talent en de geschiedenis rechtvaardigen die ambitie. Werken in het topvoetbal vraagt specifieke kennis en ervaring. Die heb ik in mijn jaren als speler opgedaan bij verschillende clubs in binnen- en buitenland en kan ik nu gebruiken. Het is zeventien jaar geleden dat ik Nederland verliet, maar ik ben het Nederlands voetbal natuurlijk altijd blijven volgen. En ik ben er voor mijn gevoel altijd onderdeel van gebleven. Het is een grote eer en ik ga hier, samen met anderen, de beste invulling aan te geven.’