Kroatië beslist strafschoppenreeks tegen Japan in zijn voordeel en mag naar kwartfinales

Kroatië heeft maandag in de achtste finales op het WK voetbal in Qatar een strafschoppenreeks tegen Japan met 3-1 in zijn voordeel beslist. Na 120 minuten stond het 1-1 in het Al Janoub Stadium in Al Wakrah.

In een vermakelijk wedstrijdbegin viel er aan beide zijden al snel een goede kans te noteren. Shogo Taniguchi kopte naast en Ivan Perisic (ex-Roeselare en -Club Brugge) strafte knullig balverlies van Takehiro Tomiyasu (ex-STVV) niet af. De Kroatische flankaanvaller stoomde door naar het Japanse doel, maar Shuichi Gonda keerde zijn inzet. Op vijf minuten van de onderbreking creëerden de Samurai Blue opnieuw een uitstekende kans. Daichi Kamada (ex-STVV) kon zijn poging evenwel niet kadreren. De Aziaten hesen zich voor het rustsignaal toch nog op voorsprong: spits Daizen Maeda (43.) prikte aan de tweede paal binnen.

In de tweede helft knokte Kroatië terug door toedoen van Perisic (55.), die van aan de rand van de zestien enig mooi in de rechteronderhoek kopte. Hij werd zo de vierde speler na Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Xherdan Shaqiri die op de laatste drie WK’s wist te scoren. De verliezend WK-finalist van 2018 rook bloed, maar Gonda ranselde een geniale ingeving van kapitein Luka Modric uit de linkerwinkelhaak. Na 90 minuten bleef het 1-1, waardoor voor de eerste keer dit toernooi verlengingen en eventueel penalty’s een winnaar moesten aanduiden.

Aan het einde van de eerste verlenging testte de ingevallen Kaoru Mitoma (ex-Union Sint-Gillis) de vuisten van Dominik Livakovic, maar uiteindelijk vielen er geen goals meer. In de allesbeslissende strafschoppenreeks zagen Takumi Minamino en Mitoma hun elfmeters meteen gestuit door Livakovic, terwijl Nikola Vlasic en Marcelo Brozovic wel raak troffen. Op de volgende twee inzendingen misten beide ploegen één keer. Zo eindigde het avontuur voor Japan andermaal bij de laatste zestien.

Kroatië krijgt bij de laatste acht Brazilië of Zuid-Korea voor de kiezen. De Goddelijke Kanaries en de Aziatische Tijgers geven elkaar later op de avond partij om 20 uur.