Adnan Januzaj tekent voor vier jaar bij FC Sevilla

Adnan Januzaj heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij FC Sevilla. Dat maakte de Spaanse club, na drie speeldagen met één punt vijftiende in La Liga, bekend.

De 27-jarige Rode Duivel was transfervrij. Zijn contract bij Real Sociedad liep deze zomer na vijf seizoenen af. Sociedad plukte de offensieve middenvelder in 2017 weg bij Manchester United, waar hij na uitleenbeurten aan Dortmund (2015) en Sunderland (2016-2017) op een zijspoor beland was.

Januzaj is een jeugdproduct van RSC Anderlecht, maar verkaste op 16-jarige leeftijd naar de jeugd van Manchester United.

Vorig seizoen versierde Sevilla met een vierde plaats in La Liga een ticket voor de Champions League. Daarin neemt de club het in groep G tegen Manchester City (Kevin De Bruyne), Borussia Dortmund (Thomas Meunier, Thorgan Hazard) en Kopenhagen op.