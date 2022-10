Aftellen naar de clásico: gerommel bij Barça en een sputterend Real

Zondag om 16.15 uur is het zover: dan kruisen Real Madrid en FC Barcelona voor een eerste keer dit seizoen de degens in een officiële match. Voorbeschouwing op de belangrijkste voetbalwedstrijd ter wereld.

In de loges van Camp Nou stonden de gezichten bij het bestuur van FC Barcelona afgelopen woensdagavond op onweer. De 3-3 tegen Inter betekent zo goed als zeker dat Barça niet overwintert in de Champions League. En dat is een streep door de rekening, want elke euro is welkom bij de nog steeds financieel noodlijdende Catalaanse topclub: met wat kunstgrepen is de schuldenberg wel gekrompen van 1,35 miljard naar 1 miljard euro, maar dat blijft een gigantisch bedrag.

Haalt FC Barcelona de 1/8 finale op het kampioenenbal niet, dan is dat ook een deuk in het prestige van de club. Het zou het tweede jaar op rij zijn dat Barça niet kan overwinteren in de Champions League. Zo ontstaat de indruk dat de Catalanen niet meer tot de Europese elite behoren.

De toorn van het bestuur richt zich vooral op drie van de vier aanvoerders. Sergi Roberto ontsnapt aan de woede want hij was bereid om zijn contract naar beneden te herzien. Gerard Piqué, Sergio Busquets en Jordi Alba, daarentegen, verdienen samen 120 miljoen euro per seizoen. Tot overmaat van ramp loopt de verbintenis van Piqué en Alba nog tot 2024, terwijl die van Busquets volgende zomer al stopt. Zij waren niet bereid om water bij de wijn te doen en dat zit hoog bij de club.

Beste centrale verdediger ter wereld

Vooral Piqué is de gebeten hond, zeker na zijn lamentabele prestatie tegen Inter. Bij de eerste en derde goal van de Italianen ging hij in de fout. Xavi had hem voor aanvang van het seizoen al diets gemaakt dat hij in de pikorde bij de centrale verdedigers was gezakt naar nummer vijf, na Ronald Araujo, Eric García, Jules Koundé en Andreas Christensen. Daar zou Piqué toen volgens TV3, een Catalaanse televisiezender, op geantwoord hebben: ‘Als je het lef hebt, haal dan maar de beste centrale verdediger van de wereld. Hij zal hier op de bank zitten.’

Gerard Piqué, hier in duel met Lautaro Martínez, maakte afgelopen woensdag geen te beste beurt tegen Inter.

Veel geblaat en weinig wol, want mochten Araujo, Koundé en Christensen niet geblesseerd zijn, dan zou Piqué de laatste weken niet in de basis gestaan hebben. De kans bestaat trouwens dat Koundé de clásico haalt.

Te weinig zelfkritiek

Resten nog Alba en Busquets. De 33-jarige linksachter komt onder Xavi niet meer veel aan spelen toe: hij stond slechts 35 procent van de totale speeltijd dit seizoen op het veld. Alba lijdt onder de concurrentie van Marcos Alonso en Alejandro Baldé.

Busquets was tot nu toe een vaste waarde in de basiself, maar hij komt steeds meer onder vuur te liggen. Zijn blunder tegen Inter, die de tweede goal van de Nerazzurri inluidde, hielp niet. ‘Dit soort fouten horen niet thuis op het hoogste niveau’, vond Xavi achteraf. Het was dus geen toeval dat Busquets meteen erna vervangen werd door Frenkie de Jong.

Xavi: niet meer onaantastbaar bij Barça.

Ondanks de uitstekende resultaten in La Liga is ook Xavi niet meer onaantastbaar. In het sportieve departement van de club verwijt men hem dat hij te weinig aan zelfkritiek doet en dat hij zelden een plan b heeft. Ook niet vergeten dat zijn trainerservaring zich voor zijn komst naar Barça beperkte tot twee seizoenen bij het Qatarese Al-Sadd.

Na drie jaar van prijzendroogte – alleen de Copa del Rey werd gewonnen in 2021 – is de titel een must bij Barça. Daarom is zondag triomferen in Bernabéu en de Koninklijke op drie punten zetten van het grootste belang.

Stille Oekraïner

Regerend kampioen Real Madrid kwam dit seizoen – Europese supercup inbegrepen – al dertien keer in actie en is voorlopig ongeslagen. Het moest alleen gelijkspelen toestaan tegen Osasuna in La Liga en tegen Sjachtar Donetsk in de Champions League.

Toeval of niet: twee wedstrijden waarin Thibaut Courtois niet in doel stond, maar de 23-jarige Oekraïner Andrij Loenin. Hoewel er bij Real alles aan gedaan werd om onze landgenoot klaar te stomen voor de clásico, is dat niet gelukt. Loenin is een veelbelovend talent, maar hij staat uiteraard niet met dezelfde autoriteit te keepen als Courtois.

Op een blunder kon de Oekraïner nog niet betrapt worden, maar evenmin op een wereldsave. Hij staat in doel zoals hij zich in de kleedkamer gedraagt: in alle stilte.

Sputterende Benzema

Het gebrek aan dominantie manifesteert zich ook aan de overkant van het veld. Karim Benzema, maandag ongetwijfeld winnaar van de Gouden Bal, was zo goed als de hele maand september out met een spierblessure en heeft moeite om de draad weer op te pikken. De cijfers spreken voor zich: hij schiet tien procent meer op doel dan vorig seizoen (2,16 keer tegenover 1,95 per match), maar hij scoort slechts de helft (0,48 goals in vergelijking met de 1,01 doelpunten per wedstrijd van 2021/22).

De motor van Karim Benzema draaide dit seizoen nog niet op volle toeren.

Zijn laatste goal dateert al van 28 augustus in de wedstrijd tegen Espanyol. Zijn afwezigheid werd goed opgevangen door de trefzekerheid van Vinícius, Rodrygo en Federico Valverde, maar in de clásico is de beste Benzema nodig.

Aan de andere kant is het feit dat hij erbij is al een opsteker voor Real. Toen de Koninklijke eind maart vorig seizoen voetballes kreeg van Barça in Bernabéu en met 0-4 de boot in ging, zat Benzema geblesseerd in de tribune. Een prestigieuze overwinning die de azulgrana uiteindelijk niks opleverde, maar die nog vers in het geheugen ligt van los merengues. Volgt zondag de revanche?