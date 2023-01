Atlético eist excuses van Thibaut Courtois: gedenkplaat komt in gedrang

In een woensdagavond gepubliceerde mededeling eist Atlético Madrid excuses van nationale nummer een Thibaut Courtois, anders dreigt de huidige doelman van Real Madrid zijn gedenkplaat op de Paseo de los Jugadores Centenarios definitief kwijt te spelen.

De Atlético-fans hebben het Courtois nooit in dank afgenomen dat hij in 2018 na zijn periode bij Chelsea voor Real Madrid koos. Tussen 2011 en 2014 was het Genkse jeugdproduct bij eeuwige stadsrivaal Atlético immers uitgegroeid tot een betrouwbaar sluitstuk en clubicoon, met een ereplaat vlak voor het destijds gloednieuwe Metropolitanostadion als bedanking.

Na zijn transfer naar de Koninklijke viel die gedenkplaat al snel ten prooi aan vandalisme, na de Champions League-finale van vorig jaar werd er nog een versnelling hoger geschakeld. Courtois speelde in het Stade de France de wedstrijd van zijn leven, hield tegenstander Liverpool van enkele gemaakte doelpunten en hielp zo Real aan een 0-1 zege. ‘Deze keer sta ik aan de goede kant van de geschiedenis’, vertelde onze landgenoot in een interview na de wedstrijd. De fans van Atlético interpreteerden daarbij dat Courtois in 2014 aan de slechte kant zou gestaan hebben, toen hij de CL-finale met Atlético verloor van Real. Woedende Colchoneros braken vervolgens zijn ereplaat uit. Ook tijdens de Madrileense derby van eerder dit seizoen zat het spel snel op de wagen. Toen Courtois reeds tijdens de opwarming verwensingen naar zijn hoofd kreeg geslingerd, toonde hij vervolgens de tatoeage op zijn arm, die verwijst naar de CL-winst van vorig jaar.

‘Alle spelers en oud-spelers die een vermelding krijgen op onze Paseo, moeten een respectvolle houding aannemen, zowel tegenover de club als de fans’, besliste de Sociale Commissie van de Atléti woensdag. ‘De Commissie is dan ook akkoord gegaan om Thibaut Courtois per brief op de hoogte te stellen dat hij niet voldoet aan de voorwaarden en criteria om zijn gedenkteken te behouden. We bieden hem de mogelijkheid aan om dit recht te zetten en zijn verontschuldigingen aan te bieden. Er wordt een open gesprek met de doelman gepland om de situatie op te helderen.’