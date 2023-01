De Catalaanse muur: Barcelona heeft de beste verdediging van Europa

Xavi lijkt de zaakjes op een rij te hebben bij Barcelona en dat heeft hij te danken aan zijn verdediging en een uitstekende Marc-André ter Stegen.

0-1, 2-0, 1-2, 1-1, 0-1 en 1-0. Als je afgaat op de laatste zes competitiewedstrijden van Barcelona ben je niet geneigd om te zeggen dat Barcelona een aanvalsmachine is. Onder Xavi loopt het aanvallend nog niet allemaal gesmeerd. Verdedigend is dat echter een heel ander verhaal. Slechts zes goals kregen de blaugrana te verwerken in La Liga in de 17 wedstrijden die de competitie ver is. Dat is een gemiddelde van 0,37 tegendoelpunten per wedstrijd. Geen enkele ploeg in Europa doet beter.

De dichtste belager is het verrassende Newcastle United. Keeper Nick Pope moest zich bij de Magpies nog maar 11 keer omdraaien in 20 wedstrijden (een gemiddelde van 0,55). En dan heb je nog Lens (0,68 met 13 tegendoelpunten), Villarreal (0,72 met 13) en Napoli (0,74 met 14). Bovendien pakte Barcelona ook een clubrecord. Nog nooit moest het zo weinig de bal uit de eigen netten halen als dit seizoen. Het vorige record na 17 duels in La Liga werd gevestigd in 1986/87 en geëvenaard in 2017/18. Toen kwam de ploeg telkens aan 7 stuks. In de geschiedenis van de Spaanse eerste klasse doet maar één ploeg beter: Deportivo met 5 tegendoelpunten in het seizoen 1993/94.

Bij Xavi gaan de resultaten voor op het spel. Met de immense investeringen in transfers afgelopen zomer en de schuldenberg die zo nog een beetje hoger werd, is het natuurlijk van moeten bij Barcelona. Nu moet het prijzen gaan pakken zodat er wat geld in het laatje komt. En om die resultaten te boeken, is het natuurlijk belangrijk om verdedigend goed te staan.

Daarvoor rekent de ex-middenvelder op het viertal Alejandro Baldé, Ronald Araujo, Andreas Christensen en Jules Koundé. Enkel Araujo speelde vorig seizoen al regelmatig in de Barcelonese basis. De rest is nieuw sinds afgelopen zomer. Het komt echter niet enkel door die vier spelers dat Barcelona opnieuw de nul weet te houden. Mallorcacoach Javier Aguirre was namelijk stomverbaasd door de inspanningen van het hele elftal. ‘Je ziet zelfs Ansu Fati en Ousmane Dembélé mee verdedigen. Dat was voordien ondenkbaar.’

Ter Stegen vs Courtois

‘We zien de beste Ter Stegen in een lange tijd’, haalde coach Xavi de loftrompet boven na de laatste competitiewedstrijd tegen Getafe (0-1). ‘In een-tegen-een-duels is hij al een seizoen lang spectaculair. Hij is een leider voor de groep en een erg waardevolle speler. Het is belangrijk dat je doelman ook punten pakt.’

De 30-jarige Duitser is dé man om wie het de laatste tijd draait bij Barcelona. Hij is dan ook bezig aan een van zijn beste seizoenen ooit. Al 13 keer hield hij de nul en hij liet dus ook nog maar zes ballen door. In het eigen Camp Nou werd hij trouwens nog maar één keer geklopt, tegen Espanyol na een penalty. Meer nog, hij staat voorlopig op 13,84 expected goals against (xGA). Die statistiek geeft weer hoe waarschijnlijk het is dat een schot leidt tot een doelpunt. Als er daar dan maar zes van echt in het doel belanden, ben je erg sterk.

Ter Stegen keerde al acht ‘gemaakte’ doelpunten uit zijn doel. © GETTY

Dat xGA-aantal is trouwens maar net beter dan de andere topkeepers in La Liga. Zo staat Thibaut Courtois op 14,78 en Jan Oblak op 14,80. Het grote verschil is echter dat de Belg en de Sloveen elk wel al effectief 14 goals tegen kregen. In vergelijking met hen doet Ter Stegen het dus veel beter.

Ook als we kijken naar het aantal reddingen doet de Duitser het beter dan onze nummer 1. Zo stopte Ter Stegen 85% van de schoten op doel, Courtois zit aan 72% en de Belg kon ook nog maar 2 keer de netten schoon houden tegenover de 13 stuks van de Barçadoelman.

Met die cijfers gaat Ter Stegen vol voor de Trofeo Zamora, de prijs voor de minst gepasseerde doelman in La Liga. De Duitser won die nog niet sinds zijn komst naar Barcelona in 2014. Zijn prestaties in het shirt van de Catalaanse grootmacht waren dan ook niet al te regelmatig en hij was steevast een van de eersten die de fans bekritiseerde na een nederlaag. Vorig jaar werd er zelfs getwijfeld of hij nog een toekomst had in Camp Nou. Een knieblessure begin 2022, waardoor hij voor de rest van het seizoen out was, verhielp dat niet. Maar de Duitser werkte hard aan zijn terugkeer en kwam beter dan ooit uit de voorbereidingen.

Nu is Ter Stegen op weg naar een recordaantal clean sheets. Dat staat voorlopig op naam van Claudio Bravo met 22 stuks bij Barça in 2014/15. Hij pakte toen ook de treble. Dat is door de uitschakeling in de Champions League niet meer mogelijk, maar met een eerste titel sinds 2019 zal hij ook heel wat criticasters de mond kunnen snoeren.