Europese Gouden Schoen Robert Lewandowski: ‘Je moet leren hoe je een wedstrijd wint’

Voor de tweede opeenvolgende keer kreeg Robert Lewandowski de Gouden Schoen voor de beste goalgetter van Europa.

Op het podium van een historisch gebouw waar ooit een brouwerij was gevestigd, stonden vroeger al Luis Suárez en Lionel Messi om de trofee van de Gouden Schoen voor de beste goalgetter van Europa in ontvangst te nemen. Nu zette Robert Lewandowski deze traditie bij Barcelona verder, hoewel hij vorig seizoen die 35 doelpunten aantekende in het shirt van Bayern München. Bij Barça gaat de doelpuntenjacht voor de Pool verder: hij maakte dertien doelpunten in veertien competitiematchen. Maar aan een derde Gouden Schoen denkt hij niet. Scoren is voor Lewandowski nooit een obsessie geweest.

De ranking voor de meest doeltreffende spits van Europa wordt elke week bijgehouden door ESM, de European Sports Media waartoe ook Sport/Voetbalmagazine behoort. Zij organiseren ook mee de uitreiking. Rond de festiviteiten werd er met Robert Lewandowski gepraat.

Wat betekent deze Gouden Schoen voor jou?

Lewandowski: ‘Ik ben daar heel blij mee. Anderzijds gaat het bij mij niet om mijn doelpunten, maar om de doelpunten van de ploeg. Ik ben altijd een voetballer geweest die in de eerste plaats probeert zijn team te helpen. Ook bij Barcelona gaat het niet om mij als goalgetter, maar om de manier waarop ik me op het veld beweeg, om mijn bewegingsprofiel. Ik wist: als ik naar hier kom, dan moet ik me aanpassen en tonen dat ik meer kan dan alleen scoren.’

Het moet voor jou een moeilijke beslissing geweest zijn om Bayern München te verlaten. Hoe heeft trainer Xavi je overtuigd om naar Barcelona te komen?

Lewandowski: ‘Het was een zeer harde beslissing. Bij Bayern had ik alles onder controle en zat ik in mijn comfortzone. Toch wist ik dat dit vertrek zich opdrong. Mijn carrière moet nog een tijdje duren en ik wil vooral gelukkig zijn. Toen de gesprekken met Barcelona begonnen, was het voor mij snel duidelijk dat dit zowel privé als sportief de beste beslissing was. Ik heb er altijd van gedroomd om in Spanje te voetballen. Bovendien wilde ik mijn hele carrière niet in dezelfde competitie spelen. Met Bayern heb ik alles gewonnen, ik kijk daar met trots en dankbaarheid op terug. Maar ik wilde iets nieuws. En het nieuwe geluk, dat heb ik nu gevonden.’

Minder aangenaam voor jou is dat Barcelona zo vroeg in de Champions League werd uitgeschakeld.

Lewandowski: ‘Ik wist dat we hier in mijn eerste seizoen niet alles zouden winnen. Deze ploeg bevindt zich in een opbouwfase en voor dit proces heb je tijd nodig. We hebben heel veel geleerd, vooral dan de jonge spelers. We hebben fouten gemaakt die je je op dit niveau niet kan veroorloven. Je moet leren hoe je een wedstrijd wint. Het is eender of dat nu met goed of slecht voetbal gebeurt, op het einde tellen alleen de drie punten.’

Wat is het grootse verschil tussen de Bundesliga en La Liga?

Lewandowski: ‘In La Liga zijn er meer clubs en meer wedstrijden. In Duitsland wordt er met meer fysieke kracht gevoetbald en zijn er veel ploegen die defensief spelen en voor de counter kiezen. Die verdedigende teams heb je in Spanje ook. Alleen merk je dat ze ondanks deze instelling toch altijd proberen op balbezit te spelen. Zelfs in Camp Nou.’

Nu staat het WK voor de deur. Is deze onderbreking in het midden van het seizoen goed of slecht?

‘Dat weet ik niet. Het is in ieder geval een grote uitdaging om een WK in het midden van het seizoen te laten doorgaan. De ploegen hebben geen tijd om zich op zo’n toernooi voor te bereiden. Dat is een deel van de uitdaging: in een nieuwe competitie en andere omgeving nog eens alles uit jezelf halen, wat er ook gebeurt.’

Hoe schat je de kansen van Polen in ?

Met Argentinië, Mexico en Saudi-Arabië zitten we in een zware groep. Bij een WK is het belangrijk dat je vooraf precies weet hoe je moet spelen. De voorbereiding is anders. Je moet kunnen terugvallen op een plan. Dat heeft bijvoorbeeld Argentinië, met Lionel Messi. Zij horen bij de favorieten. Er zit een duidelijke collectieve gedachte in de ploeg waaraan iedereen zich houdt. Niet toevallig hebben ze al 30 wedstrijden na elkaar niet meer verloren.’

Op welke manier zal er op het WK worden gevoetbald?

‘Het fysieke zal dit toernooi kenmerken. De spelers zitten midden in een bepaald ritme. Maar ze zullen wel met meer risico voetballen. Tussen de eerste en laatste groepswedstrijd ligt er niet veel tijd.’

Wie wordt de superster van dit WK: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé of Robert Lewandowski?

‘Voor mij wordt het heel moeilijk omdat onze ploeg niet zo offensief speelt en er niet zoveel doelkansen zijn. Maar mijn rol bij Polen is anders dan bij Barcelona. Ik ben veel meer betrokken in het ploegspel, ik help bij de opbouw. Als alle spelers dat doen, dan kan je altijd iets bijzonders bereiken.’