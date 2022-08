Hazard weer 90 minuten op de bank, maar Ancelotti behoudt ‘het volste vertrouwen’

Eden Hazard moest zondag andermaal vanop de bank toekijken hoe Real Madrid op de derde speeldag in La Liga met 1-3 won bij Espanyol Barcelona. ‘Maar ik behoud wel het volste vertrouwen in Hazard’, verklaarde trainer Carlo Ancelotti op de persconferentie na de match.

Met Thibaut Courtois in doel, maar Eden Hazard een volledige wedstrijd op de bank, heeft Real Madrid zondagavond op de derde speeldag in La Liga met 1-3 gewonnen bij Espanyol Barcelona. Karim Benzema bezorgde de Koninklijke pas in de slotfase de zege met doelpunten in de 88e minuut en de 10e minuut van de blessuretijd.

Vinicius Junior had Real al in de 12e minuut op voorsprong gezet, maar twee minuten voor rust bracht Joselu Espanyol langszij. Tot twee minuten voor tijd bleef de 1-1 op het bord staan. Espanyol beëindigde de partij nog met tien, na rood voor Benjamin Lecomte in de zesde minuut van de blessuretijd. Met het maximum van negen punten gaat Real aan de leiding. Alleen Betis Sevilla doet even goed.

Hazard bleef dus een hele wedstrijd op de bank, maar dat probeerde coach Carlo Ancelotti na de wedstrijd te relativeren. ‘Hazard inbrengen was zeker een optie geweest, maar ik wou geen onevenwicht in het team brengen. Rodrygo, Vinicius en Benzema stonden al op het terrein en nog een aanvaller inbrengen, zou defensieve risico’s met zich meegebracht hebben.’

‘Of Hazard nu speelt of niet, zich opwarmt of niet, hij heeft mijn vertrouwen’, ging Ancelotti verder. ‘Hij zal heus nog wel spelen. Ik ben niet de trainer van Hazard, Mendy of eender welke andere speler. Ik ben de trainer van Real Madrid en moet rekening houden met ieders kwaliteiten en een team samenstellen.’