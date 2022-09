Rode Duivels Next Gen: het Extra Largie debuut van Ramazani in La Liga

Iedere week lichten we een jonge Belg uit die van zich laat horen op de Europese velden. Vandaag: de 1,67 meter grote Largie Ramazani, die hier en daar omschreven wordt als ‘de Eden Hazard die niemand kent’, blinkt uit bij Almería UD. Wie is hij?

In de laatste dagen van de mercato brak Rubi het angstzweet uit. De trainer van Almería UD zag eerst met lede ogen aan hoe Umar Sadiq naar Real Sociedad verhuisde, weliswaar voor twintig miljoen euro. De boomlange Nigeriaanse spits (25) was het seizoen ervoor met zijn 18 goals en 12 assists een sleutelspeler geweest in de promotie van Almería naar de Spaanse eerste klasse.

Op de koop toe begonnen verschillende ploegen ook aan de mouw te trekken van Sadiqs spitsbroeder Largie Ramazani, ook belangrijk in de titel in tweede klasse met 8 goals en 1 assist. Onder meer Feyenoord, Lille en AS Monaco informeerden naar onze 21-jarige landgenoot, maar werden afgeschrikt door de vraagprijs van 15 miljoen euro plus bonussen.

De interesse was naar het zenit gegaan na zijn debuutweken in La Liga. Op de eerste speeldag voetbalde Ramazani zich meteen in de kijker met een prachtig doelpunt tegen Real Madrid. Antonio Rüdiger en Nacho hadden het nakijken toen de jonge Belg vanop 30 meter een spurt naar doel begon en ter hoogte van het strafschopgebied de bal staalhard onder een kansloze Thibaut Courtois schoof.

Twee weken later profiteerde hij weer van zijn snelheid toen hij de bal tussen twee centrale verdedigers van FC Sevilla meepakte en overhoeks scoorde. Ramazani maakte zich op die manier op korte tijd een naam als snelle, dribbelvaardige en scorende speler.

Largie Ramazani op zijn best: in de startblokken voor een spurt. © Belga Image

Geen officiële papieren

“Het parcours van Largie is eigenlijk bizar. Op zijn twaalfde verlieten we Anderlecht, omdat hij te weinig speelde. Jean Kindermans wilde Yari Verschaeren en Evangelos Patoulidis (nu FC Den Bosch, nvdr) beschermen’, zei zijn vader Mwanuke vorige maand in Het Nieuwsblad.

Ramazani, opgegroeid in Lebbeke, trok daarna naar Londen, waar hij geweigerd werd bij Fulham maar wel onderdak vond bij Charlton Athletic, hoewel hij daar vier jaar zonder aansluiting bij de Engelse voetbalbond en dus zonder officiële papieren voetbalde. Na een seizoen bij de U16 waarin hij 32 keer scoorde en 18 assists gaf, kwam hij op de radar van Manchester United. Bij de Mancunians tekende de intussen 16-jarige Belg een contract.

Hij voetbalde er bij de jeugdploegen en kreeg zelfs een keer een kans in de A-ploeg. In 2019 debuteerde hij in de Europa League tegen Astana. United deed een poging hem een nieuw contract te laten tekenen, maar Ramazani wilde niet langer in een jeugdelftal voetballen en koos daarom in de zomer van 2020 voor een vertrek naar UD Almería. Daar was hij in zijn eerste seizoen al goed voor 4 doelpunten en 1 assist, maar ontplofte hij pas echt vorig seizoen, met de promotie als kers op de taart.

Danser in de kleedkamer

Door zijn roots in Burundi kan Largie Ramazani, net zoals zijn oudere broer Diamant, voor de Burundese nationale ploeg uitkomen, maar hij zou de voorkeur geven aan de Rode Duivels.

Hij speelde ook al mee met verschillende Belgische nationale jeugdploegen, vooral bij de U17 en U18. Daar stond hij te boek als een speler die doelgerichtheid miste, soms te egoïstisch speelde en defensief nonchalant was. Maar ook daar liet hij zijn kwaliteiten zijn: pijlsnel en dribbelvaardig. En ook: een danser in de kleedkamer.

Uit zijn prestaties in La Liga blijkt dat hij aan zijn minpunten geschaafd heeft en dat hij progressie geboekt heeft. Nu is het zaak die lijn door te trekken. Het WK komt wellicht te vroeg, maar als er straks naar een nieuwe generatie gekeken wordt, wil Ramazani op de eerste rij staan.