Van wereldkampioen naar de Italiaanse promovendus: de val van Samuel Umtiti

Vier jaar geleden was Samuel Umtiti nog de dooddoener van de Rode Duivels op het WK in Rusland. Nu wordt de centrale verdediger van Barcelona een jaar uitgeleend aan Italiaanse promovendus Lecce. Hoe is hij daar terechtgekomen?

We schrijven 10 juli 2018, de Rode Duivels spelen de halve finale tegen Frankrijk en elke Belgische fan zit nagelbijtend naar zijn tv-scherm te kijken. De hoop op een allereerste finale staat op de gezichten van alle supporters. Maar in minuut 55 trapt Antoine Griezmann een strakke corner richting de eerste paal. De Fransen bestormen het Belgische doel en uitgerekend de kopbalsterke Fellaini wordt afgetroefd door Samuel Umtiti. De centrale verdediger kopt de bal staalhard tegen de touwen en stuurt Frankrijk uiteindelijk naar de finale.

De goede jaren

Umtiti was op dat moment wereldtop, een vaste waarde centraal achterin bij Barcelona. In Catalonië tekende hij die zomer trouwens nog een nieuw contract met een afkoopclausule van maar liefst 500 miljoen euro. Barça mag dan misschien bekend staan om zijn exorbitante afkoopclausules, het zegt iets over de kwaliteiten van Umtiti op dat moment.

Die contractverlenging leek toen ook gewoon logisch. Umtiti vloog namelijk als een komeet naar de top. Op piepjonge leeftijd brak hij door bij Lyon, waar hij enkele jaren bleef om zichzelf te ontwikkelen. Toen hij in 2016 voor 25 miljoen naar Barcelona trok, was de consensus dat dat een uitstekende transfer was voor de Blaugrana. Umtiti integreerde zich vlot en speelde als een echte Barcelona-verdediger, stijlvol en verzorgd. Al snel werd hij de vaste partner van Gerard Piqué centraal achterin. Niemand stelde hem in vraag.

Dat bleef zo tijdens zijn eerste twee seizoenen. Zo stonden Piqué en Umtiti samen op het veld tijdens de spectaculaire 6-1-zege tegen PSG in Camp Nou. Umtiti werd tijdens die periode ook een vast onderdeel van het Frankrijk van Didier Deschamps, een ploeg waarin de verdedigende organisatie cruciaal was. Tegen het einde van het seizoen 2017/18 kreeg Umtiti echter last van zijn knie. Experts adviseerden hem om onder het mes te gaan. Maar met het oog op het WK opteerde Umtiti voor een voorzichtige behandeling. Umtiti werd niet geopereerd, ging mee naar het WK en pakte de beker mee naar huis na een uitstekend toernooi.

Umtiti pronkt met de wereldbeker. © GETTY

Pijnlijke beslissing

Goed gekozen, denk je dan. Maar Umtiti’s keuze werd niet goed ontvangen door de Barçafans. De Culers die Barca als het hoogste goed in het voetbal zien waarderen spelers die land boven club verkiezen maar matig. Dat werd alleen maar erger toen Umtiti het seizoen daarop nog meer blessureproblemen kreeg. In zijn tijd bij Lyon was hij zelden geblesseerd, en het leek steeds vaker alsof de beslissing om zijn operatie uit te stellen hem duur ging komen te staan.

Ondertussen haalde Barcelona een nieuwe verdediger met Clement Lenglet binnen, die het uitstekend deed als diens vervanger. Steeds minder fans misten Umtiti. Toen Umtiti na enkele maanden blessureleed terugkeerde bij Barcelona werd hij dan ook niet meteen met open armen ontvangen door het publiek, maar moest hij zich opnieuw bewijzen aan de fans.

Op dat moment begon zijn vorm hem in de steek te laten. Naast de terugkerende problemen met zijn knie speelden ook zijn voet en kuit hem steeds meer parten. Umtiti speelde vaak korte periodes waar hij weinig wedstrijdritme opdeed alvorens opnieuw geblesseerd te geraken. Vanaf 2019 speelde hij niet meer dan 20 wedstrijden per seizoen voor Barca. En dat terwijl hij voor het WK als onmisbaar werd gezien.

Salarisproblemen

Het ging dus al slecht met Umtiti voor het coronavirus stennis kwam schoppen en blootlegde hoe dramatisch Barcelona gerund werd. Plotseling zat de club in een diepe crisis, niet alleen door de gigantische schuldenberg, maar ook omdat het zoveel salariskosten had dat het plafond van La Liga overschreden werd. Het zorgde er zelfs uiteindelijk voor dat Lionel Messi Camp Nou moest verlaten. Umtiti zelf bleef ondertussen vaste klant in de Catalaanse ziekenboeg met tal van blessures.

Gezien zijn status als overbodige speler, bevestigd door zowel Koeman als Xavi, kwam Umtiti daardoor ook in het vizier voor een transfer. Zijn contract uit 2018 kostte Barcelona massa’s geld met weinig opbrengst. Steeds werd het duidelijker dat Umtiti Barça moest verlaten via de achterdeur. Toen Barcelona in januari 2021 Ferran Torres voor een groot bedrag naar Camp Nou haalde en hij niet meteen geregistreerd kon worden, werd Umtiti’s contract opnieuw onderhandeld. Zijn salaris bleef hetzelfde, maar via fiscale trucks kon Barcelona toen nog onder het salarisplafond blijven en Ferran Torres inschrijven.

Umtiti tijdens zijn uitzichtloze periode bij Barcelona. © GETTY

Het doel was altijd al om de Fransman van de hand te doen, maar er waren geen geïnteresseerde clubs. Het duurde echter niet lang voor het spelersregistratiespook van Barcelona terug langskwam. Deze zomer toonde de zogezegd haveloze club zich erg levendig op de transfermarkt, tal van vedetten trokken naar Camp Nou. Dat leverde andermaal problemen op met het salarisplafond van La Liga. Opnieuw werd gezocht naar een manier om Umtiti buiten te werken. Uiteindelijk werd het een licht onconventionele uitleenbeurt aan Lecce, de promovendus in de Serie A.

Dankzij de tijdelijke overstap kon Barcelona Jules Koundé, een andere en jongere Franse verdediger, registreren voor het nieuwe seizoen. Umtiti moest dus plaats ruimen voor zijn opvolger, een pijnlijk verhaal voor iemand die ooit gold als rots in de branding bij een Barcelona in betere tijden. Een harde straf voor zijn keuze voor het WK in plaats van zijn club. Wie weet kan hij zijn carrière bij Lecce terug op de rails krijgen, al zal hij voor eeuwig een rekwisiet blijven van de financieel vreemde jaren in de geschiedenis van de Catalaanse topclub.