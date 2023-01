Welke toekomst voor een ‘apathische’ Hazard?

Als Eden Hazard meer wil spelen, moet hij weg bij Real Madrid. Maar het lijkt er niet op dat onze landgenoot geneigd is zijn koffers te maken.

‘Ik heb er een contract tot juni 2024 en als de club me voor die dag niet ontslaat, ga ik nergens anders naartoe.’ Op de Italiaanse radiozender RAI 1 drukte Carlo Ancelotti onlangs op die manier de geruchten de kop in die hem linkten aan de nationale ploeg van Brazilië.

Slecht nieuws voor Eden Hazard, die onder de Italiaan niet vaak meer aan spelen toe komt. In de 1/16 finale van de Copa del Rey op 3 januari, tegen het nietige CP Cacereño, mocht hij nog eens opdraven, maar gaf hij de indruk ‘de controle over zijn lot verloren te hebben’, zo schreef een columnist in El País. ‘Hij liep apathisch over het veld en was zelfs niet in staat ook maar het kleinste engagement te tonen tegenover de club die hem royaal betaalt.’

O ironie, één minuut nadat Hazard vervangen werd in minuut 68, scoorde Real Madrid de 0-1, meteen de eindstand. Het is misschien geen toeval dat de Koninklijke een doelpunt maakt nét nadat de Belg van het veld ging, was de teneur hier en daar in de Spaanse media. De maker van het doelpunt was dan ook nog Rodrygo, de jonge Braziliaan die hem op alle vlakken overschaduwt.

Eden Hazard, die op 7 januari 32 werd, kan niet meer op tegen de concurrentie bij Los Merengues. Eerst knikkerde Vinícius Junior hem uit de ploeg. Daarna, toen er begin dit seizoen een alternatief werd gezocht voor de met blessures sukkelende Karim Benzema, profileerde Rodrygo zich als ideale stand-in ten koste van onze landgenoot.

Vertrek bij Real

Voor de rest van het seizoen lijkt er dan ook niet meer dan een figurantenrol weggelegd voor Hazard in de Spaanse hoofdstad. ‘Als de club me in de zomer zegt dat ik moet vertrekken, dan zal ik dat aanvaarden’, zei onze landgenoot in november in een interview met Marca.

Daarin maakte hij ook duidelijk dat hij, ondanks zijn penibele sportieve situatie, nog steeds graag bij de club is. ‘Ik heb het geluk om bij het beste team ter wereld te voetballen. Ik krijg niet veel minuten maar een speler van Real Madrid zijn was mijn droom toen ik een kleine jongen was. Na dit jaar heb ik nog één seizoen tot het einde van mijn contract. Ik wil voor deze club spelen, in dit shirt.’

Een vertrek in januari sluit hij uit, ook al omdat zijn gezin zich heel goed voelt in Madrid. Volgens goed ingelichte bronnen heeft Hazard ook nog geen enkel concreet voorstel gekregen, hoewel de club hem op de markt gezet heeft op de vier laatste mercato’s, van de zomer van 2021 tot de huidige.

Eden Hazard op training bij Real Madrid, met Lucas Vázquez.

De toekomst

The Athletic beweert dat de twee makelaars van Hazard volgende maand naar Madrid komen om zijn toekomst te bespreken met hem. Het enige wat hij blijft herhalen, is dat hij speelminuten wil, dat voetbal zijn leven is. Dat hij daarvoor best andere oorden opzoekt, beseft hij zelf ook wel. ‘Bij Real zijn andere spelers op dit moment gewoon beter dan ik.’

Real zou maar wat graag van zijn koninklijk hoge salaris (15 miljoen euro netto per seizoen) af zijn, maar weet ook dat de geïnteresseerde clubs niet staan te drummen. Nochtans is de marktwaarde van de nummer 7 gezakt naar 7,5 miljoen euro, aldus Transfermarkt. Nog slechts een fractie van de 115 miljoen euro die Real ophoestte voor Hazard in de zomer van 2019. Een koopje dus. De vraag is alleen welke looneisen Hazard nog op tafel legt.

