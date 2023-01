Le Graët opzij geschoven als Frans bondsvoorzitter

Noël Le Graët wordt op pensioen gestuurd en is niet langer voorzitter van de Franse Voetbalfederatie FFF, zo bevestigde een lid van het Uitvoerend Comité van de Franse bond woensdag aan persagentschap AFP. Philippe Diallo werd aangesteld als interim-voorzitter.

De 81-jarige Le Graët had voor woensdagvoormiddag een buitengewoon Uitvoerend Comité op de agenda gezet op de hoofdzetel van de federatie. Hij wou zo de kans grijpen om uitleg te geven bij de gebeurtenissen van de voorbije dagen, zoals de contractverlenging van Didier Deschamps en zijn controversiële uitlatingen over Zinédine Zidane. Nadien schoot ook het Franse ministerie van Sport in actie en was duidelijk dat zijn hoofd op het kapblok lag. Le Graët werd in 2011 bondsvoorzitter en zijn mandaat zou eind volgend jaar aflopen. Ook algemeen directrice Florence Hardouin wordt aan de deur gezet.

Op RMC Sport kreeg Le Graët afgelopen weekend de vraag wat hij vond van de geruchten dat Zidane een mogelijke kandidaat zou zijn om Didier Deschamps op te volgen. Die laatste tekende intussen bij tot 2026 en die contractverlenging werd woensdag unaniem goedgekeurd door het Uitvoerend Comité. Hij antwoordde daarop dat ‘hij zelfs zijn telefoon niet zou opnemen’ voor de gewezen international. ‘Wat zou ik hem zeggen? Goeiedag meneer, maak je geen zorgen, zoek een ander club, ik heb net een akkoord met Didier?’ Op vermeende interesse vanuit Brazilië voor Zidane zei hij dan weer: ‘Het laat mij koud. Hij doet maar wat hij wil. Ik heb hem nooit gesproken. We waren nooit van plan afscheid te nemen van Didier.’

Voor die uitlatingen bood Le Graët eerder al zijn verontschuldigingen aan.

