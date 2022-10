De cijfers van het monstercontract van Mbappé: 630 miljoen euro op drie jaar

Kylian Mbappé verlengde afgelopen voorjaar na een lange saga zijn contract bij PSG. De Franse aanvaller bedong daarbij ongeziene contractvoorwaarden. De krant Le Parisien bericht maandag dat Mbappé de komende drie jaar 630 miljoen euro bruto zal opstrijken. Als de cijfers kloppen, gaat het om het grootste contract ooit in het voetbal.

Het contract van Mbappé loopt eigenlijk maar over twee jaar, de speler zelf bezit een optie om nog een derde jaar te activeren. Dat bevestigden bronnen dichtbij de speler aan Le Parisien. In detail zou het gaan om een jaarsalaris van 72 miljoen euro bruto, oftewel zes miljoen euro bruto per maand. Na aftrek van belastingen zou er nog zo’n 2,7 miljoen euro netto per maand overblijven. Daarbovenop kwam een tekenpremie van 180 miljoen euro bruto, die in drie termijn uitbetaald zal worden.

Mbappé zou ook een loyaliteitsbonus bedongen hebben. Voor het eerste jaar gaat het om 70 miljoen euro bruto, voor het tweede jaar om 80 miljoen euro en voor het derde jaar om 90 miljoen euro. Midden oktober gingen er al geruchten rond dat de aanvaller bij het bestuur gevraagd zou hebben in januari te kunnen vertrekken.

Als Mbappé zijn contract tot 2025 uitdoet, zou hij in totaal 630 miljoen euro bruto hebben ontvangen. Dat komt op een nettobedrag van zo’n 282 miljoen euro neer. Met die voorwaarden steekt Mbappé zijn huidige ploegmaat Lionel Messi de loef af. Die zou volgens de Spaanse krant El Mundo tussen 2017 en 2021 in vier jaar tijd bij Barcelona 555 miljoen euro bruto hebben opgestreken.

Zoals bij alle topvoetballers ontvangt Mbappé bovendien nog verschillende miljoenen uit sponsorovereenkomsten. Hij heeft een contract met onder meer Nike, Hublot, EA Sports, Dior en Oakley. Volgens het Amerikaanse zakenmagazine Forbes leveren die deals hem nog eens 18,44 miljoen euro op.

Forbes rangschikte Mbappé begin oktober al als best betaalde voetballer in haar jaarlijkse lijst, voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.