L’Équipe: ‘Kylian Mbappé kan PSG al in 2024 verlaten’

Kylian Mbappé verraste in mei met zijn contractverlenging bij PSG tot medio 2025. Maar nu zou blijken dat zijn contract in feite maar tot juni 2024 loopt. Mbappé bezit een eenzijdige optie in zijn contract om het seizoen 2024-2025 nog bij de Parijse club af te werken. Dat maakte de Franse sportkrant L’Équipe dinsdag bekend, dat haar bronnen binnen PSG haalde.

De 23-jarige aanvaller leek in het voorjaar lange tijd op weg naar Real Madrid, maar ondertekende uiteindelijk een nieuw contract bij PSG. Waarnemers vonden het toen al verrassend dat de nieuwe deal slechts tot 2025 liep.

Nu het contract maar tot 2024 lijkt te lopen, dreigt er volgend seizoen al een nieuw onderhandelingsspel te zullen beginnen. PSG zal immers niet opnieuw willen wachten tot in de laatste maand om het contract van haar goudhaantje te verlengen.

De Fransman kwam in de eerste weken van het nieuwe seizoen al tot negen goals in zeven officiële duels voor de Parijzenaars.