Matz Sels voelt zich uitstekend bij Strasbourg: ‘Een transfer betekent dat ik ergens anders vanaf nul moeten beginnen’

Hoewel hij bij de nationale ploeg gewend raakte aan zijn reversestatus, bouwde Matz Sels (30) de afgelopen vier jaar een solide reputatie op bij Racing Straatsburg. Het is niet omdat je in de schaduw staat, dat je geen ambitie koestert.

Hij leidt voor de Belgische kijker een bijna onopgemerkt leven in het noordoosten van Frankrijk. Toch is Matz Sels een belangrijke speler geworden in de Ligue 1, waarin hij door de keeperstrainers werd uitgeroepen tot de beste doelman van de competitie en met Racing Straatsburg net naast Europees voetbal greep.

Met een zesde plaats in de Ligue 1 speelde Straatsburg vorig jaar zijn beste seizoen in 43 jaar. Hoe heb je dat ervaren?

Matz Sels: ‘In België is dat niet zo geweten, maar veertig jaar geleden was Racing echt een grote club. Daarna gingen ze door een donkere periode, met een administratieve degradatie (in 2011, nvdr.) en begonnen ze bijna vanaf nul. Toch blijft Straatsburg een voetbalstad. Vorig jaar was het stadion bij elke wedstrijd uitverkocht en de sfeer is echt speciaal. Het is Marseille niet, maar wie naar Straatsburg komt, onthoudt dat meestal, want er staan 27.000 mensen achter de ploeg. Echt: qua ambiance zitten we in de top drie, top vier van Frankrijk, na Marseille, Saint-Etienne en Lens.’

Racing kwam drie punten tekort om zich te kwalificeren voor de Europa Cup. Hoe moeilijk was dat?

Ik begrijp nog steeds niet hoe Donnarumma tot beste doelman kon worden uitgeroepen door de UNFP.’ Matz Sels

Sels: ‘Ik vind eerlijk gezegd dat we het op basis van ons hele seizoen verdienden om Europees te spelen. Uiteindelijk was het een dubbeltje op zijn kant: een tegendoelpunt in de 93e minuut tegen Lyon, dom puntenverlies tegen Lorient en Troyes, in matchen die we van begin tot einde domineerden… Het hele seizoen lang stonden we op de vierde, vijfde plaats. Velen dachten dat we in elkaar zouden zakken, maar we hielden goed stand, zonder te verzwakken. In een normaal seizoen, waar een grote club de beker wint, is die zesde plaats een garantie op Europees voetbal, maar doordat Nantes de beker pakte, grepen we naast dat Europese ticket. Natuurlijk waren we ontgoocheld, maar we mogen niet vergeten wat we allemaal goed gedaan hebben.’

Frisse wind

Afgelopen zomer verving Julian Stéphan de vorige trainer Thierry Laurey. Stéphan zette eerste Stade Rennais terug op de kaart, het afgelopen seizoen deed hij hetzelfde met Racing Straatsburg. Wat is zijn geheim?

Sels: ‘Hij staat heel dicht bij zijn spelers en is ongelooflijk sterk in alles wat met het mentale te maken heeft. Voor iedere speler weet hij een unieke en verschillende aanpak te vinden. Stéphan richtte zich specifiek op onze individuele behoeftes en wist die perfect te identificeren en aan te pakken. In het moderne voetbal is het enorm belangrijk dat een coach weet hoe hij met zijn groep moet praten. Het is in ieder geval één van de sleutels tot ons succes geweest. Stéphan is ook gearriveerd op een moment dat de groep behoefte had aan iets nieuws. Op het einde kwamen we met Thierry Laurey in een soort van routine, wat normaal is na vijf jaar. De groep had een frisse wind nodig en Stéphan introduceerde een nieuwe positieve dynamiek. Dat deed ons allemaal deugd.’

Straatsburgdoelman Matz Sels tikt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de bal over de lat tegen Charleroi.© photonews

Welke aanpak heb jij nodig om optimaal te presteren?

Sels: ‘Als ik het over zijn psychologische aanpak heb, gaat het niet eens zozeer over mij specifiek. Ik ben van nature vrij rustig. Heel zen en regelmatig. Eigenlijk heb ik het liefst dat ze me laten werken, want ik ben een werkpaard. Van daaruit heb ik nodig dat ze me vertrouwen geven, en me mijn ding laten doen.’

Het lijkt in ieder geval te werken. Eind mei kreeg je van de vereniging voor keeperstrainers de Bruno Martini Trofee: volgens hen ben je de beste keeper in de Ligue 1. Wat betekent die trofee voor jou?

Sels: ‘Gewoonlijk praten mensen niet veel over Straatsburg, en helemaal niet over Matz Sels. Daardoor is die trofee erg waardevol voor mij, temeer omdat hij wordt toegekend door de keeperstrainers. Ik begrijp nog steeds niet hoe Donnarumma tot beste doelman kon worden uitgeroepen door de UNFP (Franse vereniging voor profvoetballers, nvdr.) terwijl hij slechts 16 Ligue 1-wedstrijden heeft gespeeld. Wij hebben 14 keer de nul gehouden, wat enorm is voor een ploeg als de onze. Ik heb nog nooit getwijfeld of spijt gehad van mijn keuzes in het leven, maar dat cijfer bevestigt voor mij wel dat ik de juiste keuze heb gemaakt door naar Straatsburg te komen. Sindsdien heb ik de Coupe de la Ligue gewonnen, en ben ik een belangrijke speler in de Ligue 1 geworden.’

Iedereen kent de pure kwaliteiten van Thibaut, maar als je naast hem staat op training, zie je pas echt hoe uitzonderlijk hij is.’ Matz Sels

Niet veranderen om te veranderen

Onlangs verlengde je je contract bij Straatsburg met twee jaar, tot 2026. Kun je nog een stap hogerop zetten?

Sels: ‘Het zal in ieder geval moeilijk zijn om nog beter te doen met Straatsburg. Ik denk dat een club als Racing ieder jaar de top acht moet ambiëren. Maar om ons echt te meten met de besten, is de budgettaire kloof te groot. Het was vorig jaar al ongelooflijk om Lille en Lyon achter ons te laten. Het zal niet gemakkelijk zijn om dat nog eens over te doen. Wat mij persoonlijk betreft: ik wilde niet veranderen om te veranderen; ik weet dat een transfer betekent dat ik ergens anders van nul moet beginnen. In het voetbal telt het verleden niet. Alleen wat je op dagelijkse basis doet, is belangrijk. Als ik had willen vertrekken, was het om de nummer één te zijn in een grotere club die capabel is om elk seizoen top vijf te spelen in een mooie competitie. Maar ik voel me hier goed. Ze gaan binnenkort het stadion vernieuwen en de capaciteit opvoeren naar 33.000 toeschouwers. Meinau is misschien niet Bernabeu, maar het toont wel de ambitie van de club.’

Enkele maanden geleden vertelde Stefan Mitrovic, een voormalige speler van Gent met wie je ook bij Straatsburg hebt gewerkt, dat het verschil tussen België en de Ligue 1 meer fysiek dan tactisch is. Had je ook die indruk toen je in Frankrijk arriveerde?

Sels: ‘Ik heb tussendoor in Engeland gespeeld, dat verandert veel in de manier waarop je naar een kampioenschap kijkt. Ik denk dat mijn aanpassing vanuit dat oogpunt makkelijker was. Toen ik van Gent naar Newcastle ging, heb ik wel afgezien. Dat was pittig. Het probleem daar was ook dat ik geen tijd had om me aan te passen. Alles ging heel snel. Ik kwam er in een superfysieke competitie terecht waar er na elke wedstrijd wel iemand naar de dokter moest. Dat was wel een beetje een schok.’ (lacht)

Matz Sels in actie voor de Rode Duivels tegen Burkina Faso. © GETTY

Je zegt dat je van geen enkele beslissing spijt hebt, maar je passage bij Newcastle was wel een teleurstelling. Heb je daarmee leren leven?

Sels: ‘Dat was zes jaar geleden! Gelukkig maar dat ik ermee heb leren leven. (lacht) Uiteraard was dat hard op het moment zelf. Je valt uit de ploeg en dat is nooit plezant, maar ik ben er wel van overtuigd dat ik daar veel geleerd heb. Het belangrijkste in dat soort situaties is: hoe reageer je om sterker terug te komen? Dat geldt niet alleen voor je carrière, maar ook in je dagelijkse leven. Er zullen nog ooit moeilijke momenten komen.’

Op welk vlak ben je vandaag een betere keeper?

Sels: ‘Sinds die periode moet ik zo’n 250 matchen gespeeld hebben. Mentaal ben ik dus wel een stuk robuuster geworden. Voor een keeper is ervaring het belangrijkste. Als je wedstrijden speelt die je al eens hebt meegemaakt, heb je referentiepunten. Het is net als Thibaut Courtois in de finale van de Champions League. Ik ben vrij zeker dat hij deze keer zo goed kon zijn omdat hij al eens een finale gespeeld had (in 2014, met Atletico Madrid, nvdr.). Je voelt niet meer dezelfde stress. Daarbij komt dat een keeper pas later zijn beste niveau bereikt. Courtois is dertig jaar oud en zit aan zijn top. Voor de goede orde: ik ben even oud.’ (lacht)

Hiërarchie

Dat is meer pech dan een reden om te vieren, niet?

Sels: ‘Het probleem is dat we in België veel goede doelmannen hebben en dat we allemaal even oud zijn, met Koen Casteels, Thibaut en Thomas Kaminski. In de jeugdcategorieën, bij de U16, was het nog erger. Toen had je ook nog Colin Coosemans. Als je in 1992 geboren bent, is het niet makkelijk om keeper te zijn. In dat verband ben ik al blij dat ik mijn stempel heb kunnen drukken, ondanks de concurrentie. Destijds roteerden we zelfs met de ploeg van 1991 om wat speeltijd te krijgen. Soms gingen we met twee van de vijf keepers bij de oudere jongens spelen. Op dat moment was er bij ons nog geen duidelijke hiërarchie.’

© belgaimage

Sinds de Champions Leaguefinale tegen Liverpool wordt Thibaut Courtois wereldwijd als de beste doelman ter wereld beschouwd. Terecht?

Sels: ‘Hij is een van de besten, dat is duidelijk, maar dat is natuurlijk geen kwestie van één wedstrijd. Hier in België kennen we hem al vijftien jaar. We weten dat hij al minstens tien jaar bij de beste vijf keepers ter wereld zit. We mogen fier en tevreden zijn met zo’n doelman.’

Wat maakt hem beter dan de concurrentie?

Sels: ‘Mentaal is hij ontzettend sterk. Hij kwam nóg sterker uit zijn eerste moeilijke seizoen in Madrid, waar hij in concurrentie lag met Keylor Navas. Zoals ik al eerder zei: het belangrijkste in deze positie is weten hoe om je moet omgaan met zwakke momenten en er lessen uit trekken voor de toekomst. Iedereen kent de pure kwaliteiten van Thibaut, maar als je naast hem staat op training, zie je pas echt hoe uitzonderlijk hij is. Hij is erg lang, maar dat weerhoudt hem er niet van om extreem snel naar de grond te gaan. Zijn amplitude lijkt grenzeloos.’

Courtois’ relatie met zijn vervangers was niet altijd even gemakkelijk. Vooral bij Chelsea met Petr Cech of Hilario. Waarom is dat, denk je?

Sels: ‘Ik heb persoonlijk nooit een probleem gehad met hem. Onder ons is de hiërarchie duidelijk, dat helpt ongetwijfeld. Bovendien kun je het leven in het nationale team niet vergelijken met het leven in de club. Toch denk ik dat ik voor iedereen kan spreken als ik zeg dat niemand in de keepersgroep ooit een probleem heeft gehad met Thibaut.’