Maandag vindt dodenwake plaats, dinsdag begrafenis in Santos

De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag met een dodenwake herdacht in het stadion van Santos FC, de club waar hij bijna heel zijn carrière speelde. Zijn stoffelijk overschot wordt daags nadien begraven. Dat heeft de Braziliaanse club donderdag bekendgemaakt.

Pelé, die van 1956 tot 1974 voor Santos FC aantrad, overleed donderdag op 82-jarige leeftijd in het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo. Na een strijd tegen darmkanker was er sprake van multiorgaanfalen bij de drievoudige wereldkampioen, zo meldde het ziekenhuis.

De dodenwake maandag zal 24 uur duren. Pelé’s kist zal van het ziekenhuis naar het stadion van Santos worden gebracht en op de middencirkel van het veld worden geplaatst. Het publiek kan daarbij een laatste groet brengen.

Zijn uitvaartplechtigheid dinsdag zal vervolgens in intieme kring worden georganiseerd. Voordien is er wel nog een processie door de straten van Santos. Daarbij zal het huis van Dona Celeste, de 100-jarige moeder van Pelé, gepasseerd worden. De gezondheid van Dona Celeste gaat volgens Braziliaanse media ook snel achteruit. Ze is bedlegerig en mentaal niet helemaal helder.

Na zijn overlijden donderdag kwamen grote groepen fans en journalisten samen voor het Albert Einstein-ziekenhuis. Velen droegen het shirt met nummer tien van Santos en er werd een spandoek met ‘Voor eeuwig koning Pelé’ getoond.