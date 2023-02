Meer teams, meer geld: hoe ziet de toekomst van het WK voor clubs eruit?

De FIFA en vooral voorzitter Gianni Infantino blijven zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen. Nadat een tweejaarlijks WK in de prullenmand gegooid moest worden, wil de Italiaanse Zwitser nu zijn plannen voor een grote wereldbeker voor clubs doorduwen.

Vanaf woensdag strijden in Marokko de zes continentale kampioenen op clubniveau en de kampioen van het gastland om de titel van wereldkampioen. Het toernooi, dat door het WK in Qatar van december naar februari werd verplaatst, duurt anderhalve week en op enkele uitzonderingen na wint steeds de winnaar van de Europese Champions League. 14 van de 17 keren won namelijk de Europese vertegenwoordiger. Brazilië nam de drie overgebleven edities voor zijn rekening, met Corinthians voor de laatste keer in 2012. Dat Europa ook dit jaar opnieuw de hoofdvogel afschiet, lijkt haast een uitgemaakte zaak met Real Madrid dat voor een vijfde eindwinst gaat op 11 februari.

We mogen de komende dagen wel iets nieuws verwachten in Marokko. Zo zullen de fans op tv en in het stadion kunnen meeluisteren met de discussies tussen de scheidsrechter en de VAR, waardoor ze bepaalde beslissingen beter zullen kunnen begrijpen. Al is de vraag hoeveel we exact zullen mogen horen. De FIFA wil de nieuwe technologie een jaar lang uitproberen op toernooien, zoals ook later dit jaar op het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland.

Buiten Zuid-Amerika is het toernooi niet echt geliefd. In Europa gaan alle competities immers gewoon verder. Bekijk het meer als een exhibitietoernooi dat de kalender van de clubs, die nu al overvol is, nog drukker maakt.

Champions League

De FIFA beseft maar al te goed dat het huidige format niet echt interessant is. Het krijgt er dan ook nauwelijks inkomsten van en blijft afhankelijk van de ‘echte’ wereldbeker, waar het miljarden mee binnenrijft. Maar in plaats van het hele gebeuren zo te laten of het gewoon af te schaffen, wil Gianni Infantino het WK voor clubs uitbreiden, zodat er meer geld aan verdiend kan worden. De Champions League van de UEFA, waarmee jaarlijks enorme winsten gemaakt worden, steekt de Wereldvoetbalbond namelijk al jaren de ogen uit en daar wil het iets tegenover zetten.

Gianni Infantino staat alleen in zijn pogingen om het WK voor clubs aan te passen. © GETTY

De Italiaanse Zwitser kwam in 2018 met een eerste idee. Vanaf 2021 zou het WK vierjaarlijks georganiseerd worden met 24 clubs. De eerste editie zou plaatsvinden in China om het land ‘te bedanken voor de investeringen in de sport’. Met acht Europese teams, zes uit Zuid-Amerika, drie uit Noord-Amerika, Azië en Afrika en eentje uit Oceanië moest dit toernooi een ‘echte wereldbeker’ worden. Geld was er ook al met een sponsordeal met de Japanse bank Softbank die 25 miljoen euro in de herwerkte wereldbeker wilden pompen.

Jammer genoeg voor Infantino werd het plan met de grond gelijkgemaakt door zowat iedereen die dacht er ook maar iets mee te maken te hebben. De UEFA zag geen graten in een toernooi dat op termijn een bedreiging leek voor de Champions League, de clubs wilden een niet nóg drukkere agenda en zelfs Amnesty International kwam zich moeien omdat de FIFA zou samenwerken met een land dat het niet al te nauw neemt met de rechten van de mens.

De verontwaardiging kwam er ook omdat Infantino het idee zonder enig overleg had opgelegd aan de continentale bonden, competities en clubs. Uiteindelijk kwam er niets van, want door het uitgestelde EK en de Copa América in 2021 door corona werd de nieuwe wereldbeker voor clubs in de koelkast gestopt.

World Series

De volgende maanden werd er met geen woord gerept over het mislukte project tot eind december na het WK in Qatar. Opeens stond Infantino weer te zwaaien met een nieuw format. En opnieuw zonder enig overleg. ‘Wij wisten van niets. Tijdens de laatste FIFA-vergadering is het ineens besloten, zonder dat het op de agenda stond’, vertelt Jacco Swart, directeur van European Leagues, aan het Nederlandse Voetbal International.

Infantino ziet het deze keer opnieuw groots met een ‘World Series’. Niet 24 clubs, maar 32 landen zouden deelnemen aan de eerste grote wereldbeker voor clubs in 2025, die iedere vier jaar georganiseerd zou worden. Daarbij is het nog onduidelijk hoeveel clubs iedere federatie zou mogen afvaardigen, maar voor Europa zouden het er 11 of 12 worden.

Infantino ziet het groots met zijn nieuwe ‘World Series’. © Belga Image

De nieuwe wereldbeker zou dus al over twee jaar moeten aanvatten, maar wanneer plan je zoiets in? De oneven jaren zijn inderdaad nog vrij voor de Europese clubs, maar in Zuid-Amerika heb je dan de Copa América en in Noord-Amerika wordt de Gold Cup gespeeld. Bovendien plant de UEFA zijn Nations League ook in op die rustige momenten en dat wil de Europese voetbalbond niet afgeven. Daar houdt de FIFA echter geen rekening mee. Het nieuwe WK zal een volledige maand in beslag nemen. Punt.

Voor die eerste editie wil de FIFA naar de VS trekken, want een jaar later vindt daar het WK voor landen plaats. Zo wil Infantino van zijn nieuwe wereldbeker voor clubs de opvolger van de verdwenen Confederations Cup maken. In dat voorbereidingstoernooi op het WK streden de zes continentale kampioenen, samen met de wereldkampioen en het gastland om een niet al te populaire prijs. Heeft een wereldbeker met clubs, die nu al niet gewild is, dan wel enige kans op succes?

Voor de clubs, competities en federaties moet die vernieuwde wereldbeker er echter niet komen. Ze zijn zelfs furieus op de FIFA. Bovendien heeft Infantino nog maar twee jaar om een organisator, een format voor het toernooi en kwalificaties, een tijdstip en sponsors te vinden. Het ziet er dus niet meteen naar uit dat dat WK er ook effectief zal komen in 2025.