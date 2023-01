‘Mondeling akkoord tussen Roberto Martinez en Portugese bond’

Voormalig Belgisch bondscoach Roberto Martinez heeft een mondeling akkoord bereikt met de Portugese Voetbalfederatie FPF om Fernando Santos op te volgen als Portugees bondscoach. Dat meldt de sportwebsite The Athletic zaterdag.

Vrijdagavond kwam The Telegraph al met het nieuws op de proppen dat Martinez in beeld zou zijn bij Portugal. Daar werd na het WK in Qatar afscheid genomen van Fernando Santos. Portugal sneuvelde in de kwartfinales van het WK voetbal tegen Marokko (1-0).

Gevoelig

In de Portugese pers werden meteen José Mourinho (AS Roma), beloftencoach Rui Jorge, voormalig Wolverhampton-coach Bruno Lage en Fenerbahçe-coach Jorge Jesus genoemd als mogelijke opvolgers, maar blijkbaar is ook Martinez in beeld gekomen. Nochtans ligt een Spanjaard als bondscoach van Portugal gevoelig op het Iberische schiereiland. Nooit eerder kwam de bondscoach van Portugal uit buurland Spanje. Meer nog, slechts heel zelden wordt er een buitenlander aangesteld.

Martinez zelf kondigde na de uitschakeling van de Rode Duivels in de groepsfase van het WK zijn afscheid aan. Hij was sinds medio 2016 bondscoach van België en loodste de Duivels naar de derde plaats op het WK van 2018 in Rusland, het beste resultaat in de geschiedenis van het Belgische voetbal.