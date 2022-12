Neymar en Mbappé leiden wereldwijd eerbetoon aan Braziliaanse voetballegende

Van Neymar tot Kylian Mbappé, de hele voetbalwereld rouwt om Pelé, die op 82-jarige leeftijd is overleden. Een greep uit de reacties op de sociale media:

De Braziliaanse voetbalbond (CBF) benadrukt dat Pelé veel meer was dan de grootste sportman ooit. “Onze ‘Koning van het Voetbal’ was de ultieme exponent van een triomferend Brazilië, dat moeilijkheden nooit uit de weg ging”, zo luidt het. “Pelé, een zwarte jongen, arm en geboren in Três Corações, liet ons zien dat er altijd een nieuw pad is. Hij beloofde zijn vader een wereldtitel, en hij gaf ons er drie. De Koning gaf ons een nieuw Brazilië en we kunnen hem alleen maar bedanken voor zijn nalatenschap. Dank je wel, Pelé.”

PSG-aanvaller Neymar, die sinds begin december de titel van Braziliaans topschutter aller tijden met Pelé deelt, eert net als vele anderen zijn overleden landgenoot. “Vóór Pelé was voetbal gewoon een sport. Pelé veranderde alles, hij maakte van voetbal een kunst. Hij gaf een stem aan de armen, de zwarten, en vooral: hij gaf zichtbaarheid aan Brazilië.”

Romário betreurt dat Brazilië afscheid moet nemen van “een van zijn meest illustere zonen”. “Edson Arantes do Nascimento, uitgeroepen tot atleet van de eeuw, deed de wereld buigen voor zijn talent en bracht het Braziliaanse voetbal naar het altaar van de goden.” “Vandaag heb ik mijn broer verloren”, stelt Cafu. “Als katholiek christen weet ik dat men ‘door te sterven in het eeuwige leven wordt geboren’. We zullen tot in de eeuwigheid samen zijn in het huis van de Vader. Hij verliet de wereld van dingen die een einde hebben en ging naar de wereld van dingen die geen einde hebben. Tot ziens, Pelé.”

“De koning van het voetbal heeft ons verlaten, maar zijn nalatenschap zal nooit vergeten worden. Rust in vrede, Koning”, verklaart Kylian Mbappé, spits bij de Franse nationale ploeg en PSG, op Twitter.

Cristiano Ronaldo betuigt zijn medeleven aan heel Brazilië en de familie van Pelé. “Een louter ‘afscheid’ van de eeuwige koning Pelé zal nooit genoeg zijn om de pijn uit te drukken die de hele voetbalwereld op dit moment omarmt”, aldus de Portugees. “Een inspiratie voor vele miljoenen, een referentie gisteren, vandaag, altijd.”

New York Cosmos, ex-club van Pelé, huldigt zijn voormalige speler. ” In 1975 kwam Pelé bij New York Cosmos. Hij hielp om het voetbal populairder te maken in de Verenigde Staten. O Rei trakteerde de fans op talrijke legendarische momenten op het veld, waaronder het scoren van een hattrick op weg naar het winnen van de NASL Soccer Bowl in 1977. (…) De naam van Pelé zal voor altijd synoniem zijn met sportieve artisticiteit en genialiteit. Zijn blijvende impact op de voetbalsport is onschatbaar. Rust in vrede, O Rei.”