Nieuwe patron Super League wil volgende week met UEFA samenzitten

Bernd Reichart, de nieuwe sterke man achter de plannen om een Europese Super League op te richten, wil volgende week met de Europese voetbalbond UEFA praten om de competitie nieuw leven in te blazen.

Reichart staat sinds kort aan het hoofd van A22 Sports Management, een sportontwikkelingsbedrijf dat als opdracht heeft om te proberen een Super League op poten te zetten. Twaalf clubs maakten in de lente van vorig jaar bekend voorstander te zijn voor de oprichting van de Super League, een gesloten competitie met de grootste teams van Europa. Na een wereldwijde storm van protest tegen de megalomane plannen besloten Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, AC Milan en Inter zich al snel terug te trekken, maar Real Madrid, FC Barcelona en Juventus gaven zich niet zo snel gewonnen en lijken nog altijd in het project te geloven.

‘Ik ben volgende week in Nyon om dit onderwerp met de UEFA te bespreken’, zei Reichart in een podcast van Real Madrid-speler Toni Kroos. ‘Dat is hoe ik een dialoog bekijk, dat je naar de andere kant luistert en gesprekken voert, want we zullen het zeker niet over alles eens kunnen worden.’

De geplande gesprekken met de UEFA moeten een ‘mooi signaal zijn voor clubs die nu nog terugdeinzen of zelfs bang zijn voor sancties’ als ze de dialoog over de Super League aangaan, aldus Reichart.

Lees ook: