Nog drie dagen: wat staat er nog te gebeuren op de internationale transfermarkt?

Donderdagavond sluiten de grote Europese competities hun transferdeuren, terwijl België nog doorgaat tot 6 september. Welke transfers kunnen er in die laatste dagen nog gebeuren? Een overzicht.

Cristiano Ronaldo

Dé grote vraag van deze zomer is ongetwijfeld waar de toekomst van Cristiano Ronaldo ligt. Aangezien Manchester United dit seizoen niet uitkomt in de Champions League, wil de Portugees vertrekken. Op zijn 37ste wil hij spelen bij een team waar hij nog kans maakt op prijzen, iets wat hij niet meer – of toch niet snel – ziet gebeuren bij dit Manchester United onder Erik ten Hag.

De Portugees maakte zijn wil om te vertrekken deze zomer al erg duidelijk door niet naar de trainingen te komen en tijdens voorbereidingswedstrijden gewoon naar huis te vertrekken. Zijn makelaar Jorge Mendes probeerde hem al aan half Europa te slijten: Bayern München, Chelsea, Roma, PSG en tal van andere miljoenenclubs bedankten vriendelijk. De vraag is natuurlijk wie hem nog kan en vooral wíl betalen. Het laatste gerucht is dat Napoli bezig is met een ruildeal met ex-Charleroispits Victor Osimhen om de Portugese spits naar het Maradonastadion te halen.

Cristiano Ronaldo wil weg, maar wie wil hem nog? © GETTY

Youri Tielemans

Met onder meer Axel Witsel, Charles De Ketelaere, Toby Alderweireld en Dedryck Boyata is het wat de transferzomer van de Rode Duivels geworden. Ook Youri Tielemans kan nog andere oorden opzoeken. De 25-jarige middenvelder van Leicester City lijkt al enkele seizoenen klaar voor een stap hogerop, maar dat kwam er tot dusver nog niet van. Deze zomer leek daar verandering in te komen, aangezien het contract van de Rode Duivel in de zomer van 2023 afloopt en de Engelse club zijn talent niet zomaar wil zien vertrekken.

Alleen vragen de Foxes wel erg veel voor de Belg, naar verluidt meer dan 60 miljoen euro. Niet verwonderlijk, want Leicester kocht Tielemans zelf nog in 2019 voor 45 miljoen euro van Monaco. Arsenal zit al een lange tijd in polepositie om de 52-voudige Rode Duivel over te nemen, maar bood vooralsnog te weinig. Verwacht wordt dat de Gunners in de slotdagen van de transferperiode nog een hoger bod uitbrengen en dat Leicester zijn vraagprijs zal verlagen.

Tielemans en Arsenal: binnenkort ook realiteit? © GETTY

Transfervrije Rode Duivels

Of het nu Leicester of een andere club wordt, Youri Tielemans zal dit seizoen aan genoeg speelminuten komen. Dat is een ander verhaal voor Adnan Januzaj en Jason Denayer. Beide Rode Duivels zitten een paar dagen voor de sluiting van de transfermarkt nog steeds zonder club. Januzaj trok in juni de deur achter zich dicht bij Real Sociedad en heeft sindsdien nog geen nieuwe werkgever gevonden. Liefst van al wil de 27-jarige flankaanvaller naar een team in een van de grote Europese competities.

Zo was Everton een tijdje geïnteresseerd, zou Antwerp naar hem gepolst hebben en was even zelfs een overgang naar de MLS bij LA Galaxy dichtbij. Het laatste nieuws is echter dat hij werd aangeboden bij West Ham, waar hij ex-coach David Moyes terugvindt, en dat ook Serie B-club Venezia contact zou hebben opgenomen met onze landgenoot. Alleen zijn de looneisen van Januzaj blijkbaar torenhoog.

Jason Denayer, daarentegen, werd aan de kant geschoven bij Lyon en zoekt ook al sinds begin juli een nieuwe club. Stade Rennes was erg geïnteresseerd, maar ging uiteindelijk voor Arthur Theate. Nu zou hij al een tijdje aan het twijfelen zijn tussen een sportieve uitdaging bij Torino of de miljoenen van het Saoedische Al Ettifaq.

Januzaj staat nog voor spannende dagen. GETTY

Wesley Fofana

Twee jaar geleden was hij nog een nobele onbekende toen Leicester hem op zijn 18de voor 35 miljoen euro losweekte bij Saint-Étienne, nu is hij een van de next big things onder de verdedigers. In twee seizoenen ontpopte de jonge Fransman zich tot een vaste waarde in het team van Brendan Rodgers en is de hele Europese elite uit op zijn handtekening. Maar ook in dit dossier willen de Foxes het onderste uit de kan halen en plakten ze een prijs van 70 miljoen euro op het 20-jarige hoofd.

Een enorm bedrag, maar wel eentje dat de grote clubs bereid zijn om te betalen. Een transfer naar Chelsea lijkt in deze slotdagen van de zomermercato bijna een voldongen feit. Opnieuw een enorme miljoenenaankoop dus voor de nieuwe Chelsea-eigenaar Todd Boehly.

De deal tussen Fofana en Chelsea lijkt bijna in kannen en kruiken. © GETTY

Barcelona

Barcelona is al enkele maanden zowat betrokken bij ieder transferdossier en de sky is meer dan ooit the limit in het Spotify Camp Nou. Met het aantrekken van onder meer Raphinha, Jules Koundé en vooral Robert Lewandowski lijkt het wel of er in het hoofdkwartier van de Blaugrana geen financiële zorgen zijn.

Maar als er veel spelers toekomen, zullen er ook een paar moeten vertrekken, al was het maar om wat geld vrij te maken. Zo is Frenkie de Jong al enkele maanden het hoofdpersonage in een vervelende transfersoap waarin Barcelona hem van de hand wil doen en zelfs wegpest met een verlaging van zijn loon. Manchester United en Chelsea waren erg geïnteresseerd, maar De Jong wil eigenlijk gewoon in het zonnige Barcelona blijven. Gebeurt er in de laatste dagen nog iets?

Hetzelfde geldt voor Pierre-Emerick Aubameyang die al na een half seizoen naar de uitgang wordt begeleid. Chelsea zou geïnteresseerd zijn, maar tot een akkoord kwam het nog niet. Ook Memphis Depay (dicht bij Juventus) en Sergiño Dest (eventueel Man. United) mogen nog uitkijken naar een andere werkgever.